Yüz Yüze Kültürel Etkileşim dersi Anadolu Üniversitesi’nde kültürleri kaynaştırıyor 100 Türk ve 100 uluslararası olmak üzere toplam 200 öğrenci eşleştirilerek kültürler arası kaynaşmanın sağlanması hedefleniyor İlk dersin ilk durağı Seyitgazi İlçesindeki Seyyid Battal Gazi türbesi oldu

Dünyanın farklı noktalarından Anadolu Üniversitesi’ne gelen uluslararası öğrencilere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak için Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde açılan “Yüz Yüze Kültürel Etkileşim” dersi Uluslararası öğrenciler ve Türk öğrencileri kaynaştırarak farklı kültürleri bir araya getiriyor.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen dersin içeriğinde; turistik geziler, sanayi ve ticaret odaları ziyaretleri gibi kapsamlı etkinlikler yer alıyor. 2019 2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde faaliyete geçen ders kapsamında; Türkiye, Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi hakkında kültürel bilgilerin doğrudan aktarılması için 100 Türk ve 100 uluslararası olmak üzere toplam 200 öğrenci eşleştirilerek, kültürler arası kaynaşmanın sağlanması hedefleniyor.

Eskişehir turizmine katkı sunmak hedefi ile şehir turizmini geliştirecek ilk dersin, ilk durağı Seyitgazi İlçesindeki Seyyid Battal Gazi Türbesi oldu. Buradaki tarihi dokuyu ve doğayı gören öğrenciler, daha sonra Sivrihisar İlçesinde bulunan açık hava heykel müzesi ve ilçe merkezini gezdi. Friglerin en önemli tapınma noktası olan ve kral yolu üzerinde bulunan Pessinus Antik Kentini de ziyaret eden Yüz Yüze Kültürel Etkileşim dersi öğrencileri, Anadolu coğrafyasının tarihsel zenginliğine yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

Akademik takvime uygun olarak planlanan gezi noktaları arasında, Han ilçesinde bulunan Frig Vadisi de yer alıyor. Ayrıca devam eden süreçte, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tabanlı yedi kulübün etkinliklerine katılım planlanıyor.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Türkiye ticaretinin dönüşüm potansiyeline katkı sunulabilmeyi hedefliyoruz”

Yüz Yüze Kültürel Etkileşim ilk dersinin başarıyla tamamlandığını dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türkiye’de ilk kez açılan dersin önemine değindi. Ders aracılığıyla kurulan organik ilişkilerin, Uluslararası ilişkiler ve ticaret yönüyle Türkiye’ye katkı sağlayabileceğini sözlerine ekleyen Rektör Çomaklı, “14 hafta sürecek dersi başarıyla tamamlayan uluslararası öğrencilerin, sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren odaları da ziyaret ederek, Türkiye ticaretini tanıması ve potansiyel ticaret elçileri haline gelmeleri amaçlarımızın arasında bulunuyor. Bu amaçların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin vizyonuyla eşgüdüm oluşturacak şekilde Türkiye ticaretinin dönüşüm potansiyeline katkı sunabilmeyi hedefliyoruz” dedi.

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