Odunpazarı’nın galeriler 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz

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Odunpazarı Belediyesi’ne ait galeriler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara ücretsiz olacak. Kadınlar gün boyunca Odunpazarı Belediyesi’nin galerini ücretsiz olarak gezebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Odunpazarı’na gelen kadınlara bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir’de yaşayan kadınlara ise önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları galerileri gezme imkânı sunuyor.

8 Mart’ta galerileri gezmek isteyen kadınlar, gün boyunca Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi konağı) ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi’ni gezebilecek.

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