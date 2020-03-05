Mustafa Özer, kümede kalma savaşı veren EsEs’i yorumladı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “4 maç üst üste kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz, 14 günde 4 maç oynadık ve yıprandık” “Bizim için şu an en önemli gördüğümüz maç Giresunspor maçı”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, takımın son durumunu değerlendirdi. Özer, “4 maç üst üste kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. 14 günde 4 maç oynadık ve yıprandık. Yine 10 günde 3 maç oynayacağız. Bizim için şu an en önemli gördüğümüz maç Giresunspor maçı” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 26. haftasında Giresunspor’u konuk edecek. Bu kapsamdan siyahkırmızılılar karşılaşmanın hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde devam etti. Giresun maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan EsEs, maçı alıp küme düşme hattından kurtulmak istiyor.

“4 maç üst üste kaybettiğimiz için üzgünüz”

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Mustafa Özer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son 4 haftada alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını belirten Özer, rotasyona gidemedikleri için yıprandıklarını söyledi. Özer, “4 maç üst üste kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. Ancak henüz bir şey bitmedi. Biz elimizden geleni sonuna kadar sahaya yansıtacağız. Kimse Eskişehirspor küme düşmüş gibi davranmasın. Oynayacağımız 9 maçımız daha var. 14 günde 4 maç oynadık. Bu maçlar bizi çok yıprattı. Rakiplerimiz bu süreçte kadrolarında rotasyona gidebildiler. Bizim maalesef böyle bir lüksümüz yok. Giresun ligin kalite ekiplerinden bir tanesi, kadrolarında etkili olabilecek birçok isim var. Hazırlıklarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Cumartesi günü sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“10 günde 3 maç oynayacağız, cezalı ve sakat oyuncularımız var arayış içerisindeyiz”

Giresunspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor maçlarından 67 puan almak istedikleri aktaran Mustafa Özer, Eskişehirspor’a destek olunmasını istedi. 10 günde 3 maça çıkacaklarının altını çizen Özer, “Ben bu çocuklara hala inanıyor ve güveniyorum. Çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi sonuna kadar veriyorlar. Son 4 haftaya baktığımız zaman rakiplerimizle kafa kafaya oynadık. Bizim çok çalışmaktan başka çaremiz yok. Yine 10 günde 3 maç oynayacağız. Cezalı ve sakat oyuncularımız var arayış içerisindeyiz. Bizim için şu an en önemli maç Giresun maçı. Biz Giresun, Osmanlı ve Adana Demirspor maçlarından 67 puan alırsak ileriye gideriz. Bu puanları almamızda lazım. Bu hafta sadece forvetim Metehan başka kimse yok, 1617 yaşında bir çocuk. Rica ediyorum Eskişehirspor’umuza destek olalım. Eskişehirspor bir çınar, biz bu kulübü ayakta tutmak için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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