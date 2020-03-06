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Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi

İHA

Eskişehir'de, 6 katlı binanın çatısında çıkan ve paniğe sebep olan yangıh, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi

Eskişehir'de, 6 katlı binanın çatısında çıkan ve paniğe sebep olan yangıh, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; olay Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nda yaşandı. Dün akşam üstü saat 18.30 sıralarında bulvar üzerindeki bir apartmanın çatı katında, iddialara göre tahtaların tutuşmasıyla yangın meydana geldi. Dumanların pencereden yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ekipler, apartmanın çatısına çıkarak çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Öte yandan çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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