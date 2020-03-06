Cadde üstü otopark ücreti talebini mahkeme iptal etti Eskişehir’de cadde üstü otoparklarla ilgili mahkemeden emsal karar çıktı Mahkeme yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretini iptal etti, Sakarya-1 Caddesinde otopark uygulaması kalktı Şahsi başvurusu ile iptal kararı aldırtan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen: “Diğer cadde esnafı da dava açmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cadde üstü otopark ücreti talebini mahkeme iptal etti Eskişehir’de cadde üstü otoparklarla ilgili mahkemeden emsal karar çıktı Mahkeme yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretini iptal etti, Sakarya-1 Caddesinde otopark uygulaması kalktı Şahsi başvurusu ile iptal kararı aldırtan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen: “Diğer cadde esnafı da dava açmalı”

İHA

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilen yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretinin iptaline yönünde açmış olduğu davada haklı görülürken, bahse konu caddede paralı otopark uygulaması kaldırıldı.

Cadde üstü otopark ücreti talebini mahkeme iptal etti Eskişehir’de cadde üstü otoparklarla ilgili mahkemeden emsal karar çıktı Mahkeme yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretini iptal etti, Sakarya-1 Caddesinde otopark uygulaması kalktı Şahsi başvurusu ile iptal kararı aldırtan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen: “Diğer cadde esnafı da dava açmalı”

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilen yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretinin iptaline yönünde açmış olduğu davada haklı görülürken, bahse konu caddede paralı otopark uygulaması kaldırıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı ile Oda Başkanı Ekrem Birsen’e, Sakarya1 Caddesi üzerinde bulunun evinin önüne aracını park etmesinden dolayı 3 bin 525 lira tutarında otopark ücreti tahakkuk ettirildi. Bunun üzerine Birsen, konuyu yargıya taşıdı ve kararın iptalini istedi. Açılan dava 2’inci İdare Mahkemesinde görüldü. Ücret kararını iptal eden mahkeme, Danıştay 8. Dairesinin 8 Mayıs 2019 tarihli benzer bir kararına da atıfta bulunarak "Uyuşmazlıkta: dava konusu işlemler değerlendirildiğinde, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde belirtildiği şekilde belediyeler, bina otoparkı yerinde otopark sorunun nasıl çözüleceğini binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekler yükümlü olup, bölge veya genel otoparkından yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmayacağından, devamlı idarece ücretli otopark uygulamasına geçilmesine karar verile Sakarya1 Caddesi üzerinde bulunan binada ikamet eden davacının otopark ihtiyacı karşılanmadan veya genel otoparklardan ücretsiz yararlanması için yer gösterilmeden, anılan caddenin ücretli otopark haline getirilmesini ilişkin dava konusu 18 Temmuz 2012 tarih ve Temmuz 3/2012 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi kararında ve bu cadde üzerinde aracını park eden davacı adına toplam 3 bin 525 TL tutarında otopark ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin 12 Nisan 2019 tarihi işlemde hukuka uygunluk bulunmaktadır. Diğer taraftan; yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespiti ve işletilmesi konusunda belediyeye verilen yetkinin hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılması gerekmekte olup, davalı idarece belirlenen Sakarya1 Caddesinin otopark olarak işletilmesinin yolların asıl kullanım amacını engelleyip engellemediği, ulaşımı güçleştirip güçleştirmediği, trafik güvenlik açısından sakıncanın bulup bulmadığı, planlama ve şehircilik ilkeleri açısından yapılan uygulama ile yolların kullanım fonksiyonunun ne şeklide değiştiği ve bu değişikliğin yolun imar planında öngörülen fonksiyonunun uygun olarak kamuya hizmet verilmesine imkan verip vermediği hususlar davalı idarece araştırılmadan ve bu yönde her hangi bir çalışma yapılmadan tesis edilen dava konusu karar bu yönüyle de hukuka uygunlun bulunmamaktadır" diye karar verdi.

"Belediye otopark ihtiyacını karşılamakla sorumludur"
Karanın ardından Sakarya1 Caddesinde otopark uygulaması kaldırılırken, konuyu değerlendiren Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, vatandaşın otopark ihtiyacını karşılama sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine ait söyledi. Daha önce de iptal edilen otopark uygulamasının UKOME kararı ile yeniden başlatıldığını anlatan Birsen, “Davayı açmamızın sebebi özellikle çarşı mevkiinde olan caddelerimizin otopark olarak kullanılması. Alışveriş yapacak insanların otopark yeri bulamaması ve dolayısıyla otoparkı daha çok olan alışveriş merkezlerine yönelmesi çarşıdaki ticaretin azalmasına sebep oldu. Ben Sakarya caddesinde oturmuş olduğum evden bu davayı açtım. Dava neticesinde de karar geldi. Üç yıl önce de dava açmıştım, ama UKOME kararını yenileyerek uygulamayı ısrarla tekrar başlattılar. Bu karardan sonra Sakarya caddesinden çekildiler. Bizim amacımız caddelerin ve sokakların kamu yararına kullanılmasıdır. 20 yıldan beri Eskişehir’de yeterince otopark yapılmamasından kaynaklanan park sıkıntısı halen devam etmektedir” dedi.

“Diğer cadde esnafı da dava açmalı”
Verilen kararın emsal niteliğinde olduğunu anlatan Ekrem Birsen, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;
“Özellikle otopark üretmek Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasındadır. Yapılan uygulama yılladır aksatılmış ve şehirde büyük bir otopark sıkıntısı yaşanmaktadır. Otopark ücretlerinin de pahalı olması vatandaşlarımızı sıkıntıya sokuyor. Büyükşehir Belediyesi gerçek görevine dönerek otopark ücretlerini yeniden kullanmalı ve mahallelerde otopark yapmalı. İnsanların otopark ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Mahkemenin kararı da bu yönde. Bu kararın bundan sonra bu şekilde uygulanarak insanların gerçek otopark ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmetler, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesi gerekir. Çarşı esnafının bu konuda ciddi bir şekilde davalarını açarak diğer caddelerde de bu uygulamanın kaldırılması ve dolayısıyla insanları çarşıya getirilebilecek projelerin uygulanması gerekiyor. Emsal karar var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel Ümit Hastaneleri Kadın Girişimciler ve Üreticiler Fuarı'na katıldı
YEREL HABERLER Özel Ümit Hastaneleri Kadın Girişimciler ve ...
Şef Rüştü Ekmen'den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi
YEREL HABERLER Şef Rüştü Ekmen'den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan ...
Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ...
Tam döneminde piyasası durgun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi çiçek siparişler az
YEREL HABERLER Tam döneminde piyasası durgun 8 Mart Dünya Kadınlar ...
Osmanlı’nın ’İmparatorluk’ yolculuğuna şahitlik eden camiye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ’İmparatorluk’ yolculuğuna şahitlik eden ...
Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek; “Altındaki psikolojik bariyer aşıldı" "Altın artık bir hediye olmaktan çıkıyor"
YEREL HABERLER Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri ...
Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: Mucizeyi başarmak için yola çıktık
YEREL HABERLER Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: Mucizeyi ...
Kaçak tütüne KOM'dan geçit yok Kaçak nargile tütünleri ve yüzlerce sarılmış sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak tütüne KOM'dan geçit yok Kaçak nargile ...
'Yanlış anladı' 3 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de yanlış anlama kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER 'Yanlış anladı' 3 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de ...
ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini onurlandırıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini ...
Mustafa Özer, kümede kalma savaşı veren EsEs’i yorumladı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “4 maç üst üste kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz, 14 günde 4 maç oynadık ve yıprandık” “Bizim için şu an en önemli gördüğümüz maç Giresunspor maçı”
YEREL HABERLER Mustafa Özer, kümede kalma savaşı veren EsEs’i ...
Kız öğrenciler TEI’de ağırlandı
YEREL HABERLER Kız öğrenciler TEI’de ağırlandı
Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi
Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor
YEREL HABERLER Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor
Odunpazarı’nın galeriler 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz
YEREL HABERLER Odunpazarı’nın galeriler 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz
Yüz Yüze Kültürel Etkileşim dersi Anadolu Üniversitesi’nde kültürleri kaynaştırıyor 100 Türk ve 100 uluslararası olmak üzere toplam 200 öğrenci eşleştirilerek kültürler arası kaynaşmanın sağlanması hedefleniyor İlk dersin ilk durağı Seyitgazi İlçesindeki Seyyid Battal Gazi türbesi oldu
YEREL HABERLER Yüz Yüze Kültürel Etkileşim dersi Anadolu ...
Anadolu Üniversitesi sosyal medyada yükselişini sürdürüyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi sosyal medyada yükselişini ...
(Görüntülü) Eskişehir?de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de uyuşturucu operasyonu: 8 ...
EOGÜ’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi kurulacak Nuribey çiftliği olarak bilinen 130 dönümlük bir alan bu proje için ayrıldı
YEREL HABERLER EOGÜ’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi ...
Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı İnönü kavşağından kontrolden çıkan tır devrildi
YEREL HABERLER Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı İnönü ...
EŞYODER’in 7’nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ozanlar ve yazarlar ödüllerini aldılar
YEREL HABERLER EŞYODER’in 7’nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ...
Anadolu Üniversitesi’nden sivil havacılıkta gururlandıran başarı Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden sivil havacılıkta ...
Red Bull Saklı Sahne 27 Mart’ta
YEREL HABERLER Red Bull Saklı Sahne 27 Mart’ta
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X