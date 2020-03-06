Özel Ümit Hastaneleri Kadın Girişimciler ve Üreticiler Fuarı'na katıldı

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri, Eskişehir Sanayi Odası'nın düzenlediği Kadın Girişimciler ve Üreticiler Fuarı'na katıldı.

"Üreten Kadınlar Bir Araya Geliyor" sloganı ile açılan fuara çok sayıda girişimci kadın katıldı. Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi, Vişnelik Hastanesi ve Ümit Tıp Merkezi adına stant açan Özel Ümit Hastaneleri katılımcılara karanfil dağıttı.

Özel Ümit Hastaneleri Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, "Eskişehir Sanayi Odası'na 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi düzenlediği fuarda kadınların üretime verdiği katkıyı ve gücünü göstermesi adına destek olduğu için teşekkür ediyorum. Biz de her zaman Eskişehirlinin ve kadınların yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri olarak fuarda biz de stant açtık ve katılımcıları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirdik" dedi.

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