Girişimci kadınlar eserlerini fuarda sundu Kadın girişimciler kadınlara örnek oldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2. düzenlenen Girişimciler ve Üreticiler Fuarında, Eskişehirli girişimci kadınlar, kendi atölyelerinde yaptığı ürünlerini vatandaşların beğenine sundu.

ESO, yaptığı işleriyle girişimci olan kadınlara destek ve moral olmak adına bir fuar düzenlendi. Dünya Kadınlar Gününe iki gün kala bugün düzenlen fuara önlerce eski ve yeni girişimci kadınlar ürettiği ürünlerini tanıttı. Kadınların yanında olduğunu göstermek için fuara Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK parti ve CHP Eskişehir Milletvekilleri, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kadınlar için çalışan sivil toplum kuruşların üyeleri, birçok girişimci kadınlar ve Eskişehirli vatandaş katıldı. Ayrıca programa katılan protokol, açılışından sonra fuarlarına gezerken Vali Özdemir Çakacak, girşimci kadınlara çiçek taktim etti.

Fuara katılarak açılış konuşmasını yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, her zaman girişimci kadınlara destek olacağını dile getirerek, düzenlenen fuar nedeniyle girişimciler de birbirine tanıyacaklarını dile getirdi. Çakacak, “Sanayi odamız birçok fuarlar düzenledi. Gerçekten küçücük yerlerde düzenlenen fuarlar, büyük işleri önayak oldu diyebiliriz. Burada düzenlenen ve küçük gibi görünen bu fuarlar aslında üreticilerimizin birbirlerini daha yakından tanımalarını sebep oldu. Eskişehir’imizde neler üretildiği, belki de kendi ürettiği ürünün komşu sanayiciler tarafından da üretildiğini şahit oldular. Aslında bu Eskişehir’imizin ne kadar zengin olduğunu da gösteriyor. Bugünkü fuarımız apayrı bir öneme sahip. Çünkü kadın girişimcilerimiz ve üreticilerimiz bir araya geldikleri ve onların ürünlerini sergiledikleri dolaysıyla hemcinslerine belki de örnek teşkil edecek işlerin yapılan işlerin sergilediği bu fuar. Bu itibarla üretici kadınlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



Mezun olur olmaz girişimci oldu

Öte yanda Anadolu Üniversitesi Moda ve Tasarım bölümünden 2018 yılında mezun olan Gözde Öncüer, mezun olduktan kısa bir süre sonra, okulda öğrettikleri ve belediye tarafından verilen girişimcilik kuruşlarına katılarak kendi adına yeni bir elbise markası açtı. Öncüer, bu fuara katılıp çok mutlu olduğu diler getirerek, “Bugün kendi markamla katıldım. Aldığım eğitim sonucu organik ve sürdürebilir tasarımdan oluşan koleksiyonlar hazırlıyorum. Yaptıklarım kişiye özelleştirebileceğiniz ihtiyaca yönelik ve tamamen doğaya saygılı çevreciye cilt dostu kumaşlarla oluşuyor. Okulu bitirdikten sonra bir girişime girmeyi karar vermiştim ve bunu için girişimcilikle ilgili bir kurslara katılmaya başladım. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezine başvurarak fikrimi orda şekillendirdim. Bir işletmeyi kurmak için orada zemin hazırladım, sonrasında da kurulumumu gerçekleştirdim. Bugün burada kadın girişimcilerle bir arada olduğum için çok mutluyum, onlarla tanışmak ve farklı sektörler hakkında bilgi almak beni mutlu etti” diye anlattı.

Katılımcı diğer bir kadın girişimci Hican Dabanlı ise fuar hakkında şunları belirtti:

“Kooperatifimizin ortak olarak üretilmiş olduğu ürünlerin dışında üyelerimizin bireysel olarak üretildiği ürünler de var burada. Gördüğünüz üzere her üyemizin bir çalışma örneği mutlaka çıkıyor ve her alanda çalışma gerçekleştiriyor üyelerimiz. Bu çok güzel bir etkinlik diyebilirim. Bir araya getirdiğinin anlama çok büyük. Tanıtım açısından biz ilk defa katılıyoruz bu sene. Memnunuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.