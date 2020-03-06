Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, şeker pancarı kotalarının artırılmasına ilişkin çalışmaların sonuçlanması sonrası değerlendirmede bulundu.

Günay, yaptığı açıklamada, “Şehrimiz şeker üretiminde Türkiye’nin en üst sıralarında yer almakta. Bu nedenle şeker kotaları konusunda 2019 Aralık ayından itibaren gelen talepleri takip ediyor ve yetkililerle görüşüyordum. Bu kotanın artırılması konusunda hem çiftçilerimizden hem de belediye ve ilçe başkanlarımızdan talep bilgileri geliyordu. Bu nedenle sürekli iletişim halindeydik. Örneğin, o dönemde Beylikova kantarına 240 çiftçimiz, Sivrihisar kantarına 588 çiftçimiz ek kota talebinde bulunmuştu” diye belirtti.



Toplam 376 bin ton ek kota

Prof. Dr. Emine Nur Günay, ilçelere ayrılan kotalar ile alakalı, “İlçe taleplerine binaen bu kotaların son dağılımı yaklaşık şu şekildedir; Beylikova 23 bin ton, İnönü 3 bin, Seyitgazi 3 bin, Sivrihisar ve Günyüzü 39 bin, Yunusemre 2 bin, Çifteler 264 bin, Eskişehir 42 bin olmak üzere toplam 376 bin tondur. Bugüne kadar gerek ilçelerimizi ziyaretlerimde yerinde ihtiyaçları tespit ederek gerekse belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızın bana bizzat ilettikleri talepler doğrultusunda çalışmalarımı sürdürdüm. Elimizden geldiğince hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gerekli mercilere her düzeyde aktardım ve aktarmaya devam ediyorum. İlke olarak duyumlara dayalı kamuoyu ile paylaşmak yerine yaptığımız çalışmaları, girişimleri son aşamada resmiyet kazandıktan sonra paylaşmayı tercih ediyorum. Bu süreçte destek veren ve emeği geçen tüm yetkililerimize ilçelerimiz adına teşekkür eder, ek şeker pancarı kotalarının üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin bağlı bulundukları pancar bölge şefliklerine en kısa zamanda müracaat yapmaları gerekmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

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