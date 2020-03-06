“Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri Rektörle Buluşuyor” etkinliği Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eraslan öğrencilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri Rektörle Buluşuyor” etkinliği Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eraslan öğrencilerle buluştu

İHA

Dünyanın farklı noktalarından Anadolu Üniversitesi'ne gelen uluslararası öğrencilere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak için Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde açılan "Yüz Yüze Kültürel Etkileşim" dersi kapsamında "Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri Rektörle Buluşuyor" etkinliği, Şener Şen Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Dersi alan öğrencilerin takip ettiği etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan ve Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, ders hakkında bilgi vererek öğrencilerin düşüncelerini dinledi.

“Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri Rektörle Buluşuyor” etkinliği Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eraslan öğrencilerle buluştu

Dünyanın farklı noktalarından Anadolu Üniversitesi’ne gelen uluslararası öğrencilere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak için Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde açılan “Yüz Yüze Kültürel Etkileşim” dersi kapsamında “Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri Rektörle Buluşuyor” etkinliği, Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Dersi alan öğrencilerin takip ettiği etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan ve Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, ders hakkında bilgi vererek öğrencilerin düşüncelerini dinledi.

Prof. Dr. Levent Eraslan: “Bu derste bir kitap ya da ekran yok”
Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersinin Türkiye’de okutulan ilk ve tek ders olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle günümüzde farklı coğrafyalarda çatışmanın olduğu bu dönemde değerli gençlerin bir araya gelerek birlikte hareket etmesi kadar güzel bir şey yok. 40’a yakın ulustan öğrencimiz var. Bu uygulamanın adı akran rehberliğidir. Buradaki Türk öğrenciler ve uluslararası öğrencilerin eşleşerek Türk kültürünün tanıtılmasını içerir. Bu derste bir kitap ya da bir ekran yok. Kişiler kendi deneyimlerini doğrudan aktarırlar. Elbette eşleştiğiniz insanlarla okul süresinden sonra da devam edecek dostlukların temelini atıyorsunuz. Öncelikle değerli dostum Cem Işık hocaya teşekkür ediyorum. Sizler için sürekli çalışmakta. Rektörümüz sizlere çok değer veriyor ve bu ders için desteklerini esirgemedi.”

“Ülkenize döndüğünüzde bizleri tanıtacaksınız”
14 hafta devam edecek bu dersin özelinde çeşitli yerleri, gezmek yerinde gözlem yapmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Levent Eraslan: “Hatta ticaret merkezlerini gezerek buranın ticaret kültürünü de öğreneceksiniz. Ülkenize döndüğünüzde bizleri tanıtacaksınız. Bizler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemli çünkü kültürün aktarıcılığı noktasında önemli görev üstleniyorsunuz. Kara Harp Okulunda uzun yıllar öğretim görevliliği yaptım. Orada da sizler gibi farklı devletlerden subay adayları ve subaylar vardı. Böylesi bir mozaik yapıyı bir arada bulmak çok zor. Bu dersin temel özelliği bu kadar değerli genci bir araya getirmek. Akran rehberliğinde dil öğrenme açısından da büyük kazanım elde edilebilir.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Cem Işık: “Amacımız misafir ettiğimiz öğrencilerin Ülkemize alışmasını sağlamak”
Ders hakkında bilgilendirme yapan ders yürütücüsü Doç. Dr. Cem Işık, “Uzun yorucu bir 3 haftadan sonra ara vererek bir araya geldik. Bu dersin yürütülme aşamasında Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Levent Eraslan’a, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Bozkurt’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Akıllarda çeşitli sorular vardı, bu derste neler yapılacağına dair. Ülkemizde misafir ettiğimiz öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak, uyum süreçlerini hızlandırmayı maksimum seviyeye çıkarmayı istedik. Bu bir kaynaşma dersi, temel olarak etkinlik ve gezilere katılım isteyen bir ders. Öğrencilerimizin ilk önce Eskişehir’i tanımalarını istedik. Bundan sonraki süreçlerde kulüp faaliyetlerine katıldılar. Bu dersi alan yabancı uyruklu öğrenciler ile Anadolu Üniversitesi öğrencilerini eşleştirdik. Ders kapsamında planlanan etkinliklere birlikte gidiyorlar ve sonrasında öz çekimleriyle birlikte bir rapor hazırlıyorlar. Dersin devamında da Özellikle eşleştikleri kişilerle birlikte bu etkinliklere katılacaklar. Bu dersin temel noktalarından biri de örneğin Rusya’dan gelmiş Rus Dili ve Edebiyatı okuyan öğrenci ile aynı bölümde okuyan öğrenciyi eşleştirmek ve dil eğitimine de destek sağlamak.”
Konuşmaların ardından soru cevap şeklinde ilerleyen etkinlikte Prof. Dr. Eraslan ve Doç. Dr. Işık, öğrencilerin dersle ilgili sorularını yanıtladı. Buluşma, ilerleyen günlerde tekrarlamak üzere sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tepebaşı Kent Enstitüsü’ne yoğun ilgi sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Kent Enstitüsü’ne yoğun ilgi sürüyor
Prof. Rahmi Atalay öğrenci kulüpleri başkanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Prof. Rahmi Atalay öğrenci kulüpleri başkanlarıyla ...
Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği
YEREL HABERLER Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği
Sarıcakaya'da şehitler adına mevlit okutulup kurban kesildi ve lokma dağıtıldı
YEREL HABERLER Sarıcakaya'da şehitler adına mevlit okutulup kurban ...
Başkan Kurt muhtarlarla buluştu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Birlikte üretip, birlikte düşünmek için her ay bu toplantıları yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Kurt muhtarlarla buluştu Odunpazarı Belediye ...
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanları Anadolu Üniversitesi’nde toplandı
YEREL HABERLER Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanları ...
Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama
YEREL HABERLER Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama
Eskişehir sokakları sanat kokuyor
YEREL HABERLER Eskişehir sokakları sanat kokuyor
Girişimci kadınlar eserlerini fuarda sundu Kadın girişimciler kadınlara örnek oldu
YEREL HABERLER Girişimci kadınlar eserlerini fuarda sundu Kadın ...
112 personeline İLYAD eğitimi verildi
YEREL HABERLER 112 personeline İLYAD eğitimi verildi
Özel Ümit Hastaneleri Kadın Girişimciler ve Üreticiler Fuarı'na katıldı
YEREL HABERLER Özel Ümit Hastaneleri Kadın Girişimciler ve ...
Şef Rüştü Ekmen'den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi
YEREL HABERLER Şef Rüştü Ekmen'den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan ...
Cadde üstü otopark ücreti talebini mahkeme iptal etti Eskişehir’de cadde üstü otoparklarla ilgili mahkemeden emsal karar çıktı Mahkeme yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretini iptal etti, Sakarya-1 Caddesinde otopark uygulaması kalktı Şahsi başvurusu ile iptal kararı aldırtan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen: “Diğer cadde esnafı da dava açmalı”
YEREL HABERLER Cadde üstü otopark ücreti talebini mahkeme iptal ...
Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ...
Tam döneminde piyasası durgun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi çiçek siparişler az
YEREL HABERLER Tam döneminde piyasası durgun 8 Mart Dünya Kadınlar ...
Osmanlı’nın ’İmparatorluk’ yolculuğuna şahitlik eden camiye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ’İmparatorluk’ yolculuğuna şahitlik eden ...
Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek; “Altındaki psikolojik bariyer aşıldı" "Altın artık bir hediye olmaktan çıkıyor"
YEREL HABERLER Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri ...
Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: Mucizeyi başarmak için yola çıktık
YEREL HABERLER Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: Mucizeyi ...
Kaçak tütüne KOM'dan geçit yok Kaçak nargile tütünleri ve yüzlerce sarılmış sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak tütüne KOM'dan geçit yok Kaçak nargile ...
'Yanlış anladı' 3 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de yanlış anlama kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER 'Yanlış anladı' 3 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de ...
ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini onurlandırıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini ...
Mustafa Özer, kümede kalma savaşı veren EsEs’i yorumladı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “4 maç üst üste kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz, 14 günde 4 maç oynadık ve yıprandık” “Bizim için şu an en önemli gördüğümüz maç Giresunspor maçı”
YEREL HABERLER Mustafa Özer, kümede kalma savaşı veren EsEs’i ...
Kız öğrenciler TEI’de ağırlandı
YEREL HABERLER Kız öğrenciler TEI’de ağırlandı
Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X