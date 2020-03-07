Kuaförlerde ustura tıraşı rafa kalktı 2020’nin damat modası ‘sakal’ Doğal yağlar sakal bakımında hayati önem taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuaförlerde ustura tıraşı rafa kalktı 2020’nin damat modası ‘sakal’ Doğal yağlar sakal bakımında hayati önem taşıyor

İHA

Kuaförlerde ustura tıraşı rafa kalktı 2020’nin damat modası ‘sakal’ Doğal yağlar sakal bakımında hayati önem taşıyor

Son yıllarda erkeklerde sakalın trend olmasıyla birlikte, kuaförlerdeki ustura tıraşı yerini yeni nesil sakal tıraşına bıraktı.
Türkiye’de genelinde erkeklerin en önemli aksesuarı haline gelen sakal, erkek kuaförlerine usturalarını rafa kaldırttı. Erkeklerin büyük bir çoğunluğunun sakal bırakmayı tercih etmesi nedeniyle “sinek kaydı” olarak tabir edilen geleneksel tıraş modeli, yerini yeni nesil sakal tıraşına bıraktı. Müşterilerin isteklerine göre farklı modellerde sakal tıraşı yapan kuaförler müşterilerine; kare, üçgen ve oval gibi farklı tıraş modelleri uyguluyor. Kuaförler, damatların da ustura tıraşı yerine artık modelli sakal tıraşlarını tercih ettiklerini belirtiyor.

Kuaförlere göre 2019 yılının yeni nesil sakal tıraşında en çok tercih edilen sakal modeli “üçgen sakal” oldu. Eskişehir’de Saloon HY isimli işletme sahibi Kuaför Hasan Yılmaz, sakal tıraşının yüz şekline göre yapılması gerektiğini vurguladı. Erkeklerin genellikle yeni trend olan üçgen sakal modelini tercih ettiklerini söyleyen Yılmaz, bazı yüz şekillerinde bu modelin kullanılmasının yanlış bir tercih olduğunun altını çizdi. Yılmaz, “Günümüzdeki sakal trendlerine bakarsak, bizim normalde uyguladığımız sakal şekli ‘oval’ şekil. Tabi kare sakal, üçgen sakal şekillerini de isteğe göre uyguluyoruz. Bu modelleri genellikle müşterinin yüz anatomisine göre uyguluyoruz ama erkeklerin genel tercihi üçgen sakal oluyor. Aslında bu yanlış ve herkese uygulanabilecek bir model değil. Bazı yerlerde oval yüze üçgen sakal tercih ediliyor, bu yanlış bir şey. Normalde kare sakal tercih edilmesi gerekli fakat üçgen sakal trend olduğu için herkes yüz tipi fark etmeksizin yanlış olsa da bu modeli uyguluyor” şeklinde konuştu.

“İnsanlar artık usturanın yüzüne bakmıyor”
Hasan Yılmaz, artık düğünlerdeki damat modelinin değiştiğini söyledi. Damat tıraşı olmak için gelen müşterilerin ustura tıraşı istemediklerini ifaden eden Yılmaz, “Artık erkeklerde ustura tıraşı kalktı. Çünkü insanlar profilden baktıklarında sakalla saçın birleşmesini istedikleri için sakal da 2020’de çok trend bir erkek aksesuarına dönüştü. Ayrıca, ustura tıraşları artık çok sıradan oldu. İnsanlar artık usturanın yüzüne bakmıyor. Modelli sakallar ve saçla uyumlu sakallar artık ustura tıraşının yerini almış vaziyette” diye konuştu.

“Sakalın da beslenmeye ihtiyacı var”
Sakal ve saçın da sağlıklı görünmesi için temizlik dışında nem ve proteinlere de ihtiyacı olduğunu aktaran kuaför Hasan Yılmaz, doğal yağların sakal için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, “Sakallarına bakım yapmak isteyenler bitkisel bakımı tercih edebilirler, çünkü evde kolaylıkla uygulayabileceği malzemeler var; argan yağı, aloe vera yağı, badem yağı, zeytin yağı gibi ürünler. Bunların kullanım süreleri de ortalama 1 saat ve 24 saat içerisinde bir kere kullanılması yeterli. Masajla 1 saat boyunca uyguladıktan sonra sakal yıkanıyor ve tüm işlem bu kadar. Bu ürünlerin faydaları arasında; sakalların boşluklarını doldurması, daha dolgun, gür, canlı ve sık görülmesini sağlamak da var. İnsanlar saç ve sakalı yıkamayı bakım yapmak olarak algılıyorlar. Aslında saçın da sakalın da proteine ve neme ihtiyaç duyduğunu bilmiyorlar. Bu sebeple sakallarının kuru görünmemesini ve kopmamasını isteyenlerin özel ürünleri daha çok tercih etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tramvaya ‘kanıyla’ yazı yazan şahıs psikiyatri servisine yatırıldı Şahsın aşırı derecede alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tramvaya ‘kanıyla’ yazı yazan şahıs psikiyatri ...
Tramvayda dehşet anları Vücudunu kesen şahıs kanıyla tramvaya “Bu devlet sahipsiz deyil CHP atam uyan” yazdı
YEREL HABERLER Tramvayda dehşet anları Vücudunu kesen şahıs kanıyla ...
“Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri Rektörle Buluşuyor” etkinliği Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eraslan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER “Yüz Yüze Kültürel Etkileşim Dersi öğrencileri ...
Tepebaşı Kent Enstitüsü’ne yoğun ilgi sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Kent Enstitüsü’ne yoğun ilgi sürüyor
Prof. Rahmi Atalay öğrenci kulüpleri başkanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Prof. Rahmi Atalay öğrenci kulüpleri başkanlarıyla ...
Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği
YEREL HABERLER Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği
Sarıcakaya'da şehitler adına mevlit okutulup kurban kesildi ve lokma dağıtıldı
YEREL HABERLER Sarıcakaya'da şehitler adına mevlit okutulup kurban ...
Başkan Kurt muhtarlarla buluştu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Birlikte üretip, birlikte düşünmek için her ay bu toplantıları yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Kurt muhtarlarla buluştu Odunpazarı Belediye ...
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanları Anadolu Üniversitesi’nde toplandı
YEREL HABERLER Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanları ...
Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama
YEREL HABERLER Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama
Eskişehir sokakları sanat kokuyor
YEREL HABERLER Eskişehir sokakları sanat kokuyor
Girişimci kadınlar eserlerini fuarda sundu Kadın girişimciler kadınlara örnek oldu
YEREL HABERLER Girişimci kadınlar eserlerini fuarda sundu Kadın ...
112 personeline İLYAD eğitimi verildi
YEREL HABERLER 112 personeline İLYAD eğitimi verildi
Özel Ümit Hastaneleri Kadın Girişimciler ve Üreticiler Fuarı'na katıldı
YEREL HABERLER Özel Ümit Hastaneleri Kadın Girişimciler ve ...
Şef Rüştü Ekmen'den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi
YEREL HABERLER Şef Rüştü Ekmen'den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan ...
Cadde üstü otopark ücreti talebini mahkeme iptal etti Eskişehir’de cadde üstü otoparklarla ilgili mahkemeden emsal karar çıktı Mahkeme yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretini iptal etti, Sakarya-1 Caddesinde otopark uygulaması kalktı Şahsi başvurusu ile iptal kararı aldırtan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen: “Diğer cadde esnafı da dava açmalı”
YEREL HABERLER Cadde üstü otopark ücreti talebini mahkeme iptal ...
Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu İtfaiye ...
Tam döneminde piyasası durgun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi çiçek siparişler az
YEREL HABERLER Tam döneminde piyasası durgun 8 Mart Dünya Kadınlar ...
Osmanlı’nın ’İmparatorluk’ yolculuğuna şahitlik eden camiye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ’İmparatorluk’ yolculuğuna şahitlik eden ...
Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek; “Altındaki psikolojik bariyer aşıldı" "Altın artık bir hediye olmaktan çıkıyor"
YEREL HABERLER Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri ...
Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: Mucizeyi başarmak için yola çıktık
YEREL HABERLER Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: Mucizeyi ...
Kaçak tütüne KOM'dan geçit yok Kaçak nargile tütünleri ve yüzlerce sarılmış sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak tütüne KOM'dan geçit yok Kaçak nargile ...
'Yanlış anladı' 3 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de yanlış anlama kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER 'Yanlış anladı' 3 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de ...
ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini onurlandırıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X