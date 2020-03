Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra kolonya satışı arttı. Eskişehir´de kolonya satışı yapan bir firmanın sahibi Meral Aydın, "Müşterilerimiz özellikle cep, çanta boyu kolonya çeşitlerini tercih ediyor. Limon kolonyası zaten her zaman çok satılırdı, ama satışlarımızda artış oldu tabi" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüse karşı Türkiye´de de tedbirler alındı. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Eskişehir´de kolonya satan firma sahibi Meral Aydın, koronavirüs endişesi taşıyanların kolonyayı daha sık kullanmaya başladığını söyledi. Türk halkının her zaman kolonya kullandığını, ancak koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu dönemlerde satışların daha da arttığını ifade eden Aydın, "Müşterilerimiz özellikle cep, çanta boyu kolonya çeşitlerini tercih ediyor. Zaten bilinen bir gerçekti, ama uzmanlarımızın uyarmasıyla hijyenin önemi bir kez daha fark edildi" dedi.

Emekli öğretmen Gülten Özçelik, devamlı kullandıkları kolonyayı simdi salgınlara karşı da kullandıklarını belirterek, "Limon kolonyası, biz Türklerin devamlı kullandığı bir kolonya. Her zaman alıyoruz ve kullanıyoruz. Ankara'ya gideceğim, oğluma da götüreceğim bidonla. Onun için 2 tane alıyorum. Her zaman için çocukların da ellerini onlarla dezenfekte etmesi lazım" diye konuştu.

Koronavirüse yönelik kişisel ve en etkili yolun temizlikten geçtiğini anlatan Gürcan Özdemir ise halkın kalabalık olduğu yerlerde kullanmak için yanında kolonya taşıdığını söyledi. Uzmanları dinleyerek kolonya kullanımını artırdığını ifade eden Özdemir, "En etkili yolun kolonya olduğunu duydum. Hem elleri sık sık yıkamak gerekiyor, hem fazla temasta bulunmamak gerekiyor. Kolonyayı tavsiye ettiler, yanımızda bulunması gerekiyor. Toplu taşımalara binince yapılacak en güzel şey bu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

