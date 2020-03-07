İnönü’de şehitler için mevlit okutuldu

Eskişehir’in İnönü ilçesinde Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçik ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

İnönü’de, Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçik ve tüm şehitlerin ruhu için mevlit okutuldu. Mahalle caminde Mevlidi Şerif ve akabinde Kur’anı Kerim’in okunmasının ardından İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından edilen duaya hep birlikte amin denilerek şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Ayrıca Mevlidi Şerif programı sonrası Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarlığı tarafından yemek ikramı ve helva dağıtımında bulunuldu.

Öte yandan İnönü Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarlığı tarafından Şehitler için okutulan Mevlidi Şerif programına, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, belediye meclis üyelerinden Süleyman Şen, mahalle muhtarlarından Mustafa Gökdağ, Hayrettin Arabacıoğlu, Ergün Erol, kurum amirleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

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