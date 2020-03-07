Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde, 7,33 gram skunk ile 2 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. 6´sı hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-03-07 12:43:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.