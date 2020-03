8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kazım Kurt: “Bir an önce kadın cinayetlerini sona erdirecek adımlar atılmalı”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında 8 Mart’ın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edilmesinin üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçtiğine dikkat çeken Başkan Kurt, ancak dünyanın dört bir yanında, kadına yönelik her türlü şiddet, haksız ve hukuksuz uygulamalar ve çalışma hayatındaki ayrımcılığın hala devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Kazım Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“1857 de eşit işe eşit ücret ve 8 saat çalışma saati isteyen ve bu mücadelede yaşamını yitiren 129 kadının mücadelelerin anısına Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak atfedilen 8 Mart’ı kadınlar, iki yüz yıldır süren eşitlik ve özgürlük mücadelesindeki kazanımların her gün biraz daha tasfiye edildiği, bunları korumak ve yeni haklar elde etmek için sürekli sesini yükseltmek zorunda kaldıkları bir siyasi iklimde karşılıyor. Kadın cinayetleri her geçen yıl daha da artarak devam ediyor. 2019 yılında 411, 2020 yılının ilk iki ayında (1 Ocak’tan günümüze kadar) 53 kadın öldürüldü. Kadınlar sokak ortasında, evde, koruma altında ve boşanma davası çıkışında ya da koruma kararı istediği halde verilmediği için öldürüldü veya yaralandı. Kadınlar; ayrılma veya boşanma isteği bahane gösterilerek, evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle; erkek arkadaşı olduğunu ailesi öğrendiği için öldürüldü. Kadınlar, evli oldukları veya beraber oldukları erkekler; eskiden evli oldukları ya da beraber oldukları erkekler; akrabalık ilişkileriyle bağlı oldukları erkekler; yakınları, tanıdıkları erkekler tarafından her gün yeniden yeniden öldürüldü. Hayatta kalan kadınlar ise yok edilmek istenen hakları ya da omuzlarına yüklenmek istenen yüklerle öldürülmek isteniyor. Güvencesiz olarak ev işlerine giden, en ağır işlerden biri olan ev kadınlığı da yapan kadınlar, şiddetin en ağırına maruz bırakılıyor. Kadınlar, çalışma yaşamında yedek ve ucuz işgücü olarak görülmekte, hatta birçok iş alanında çalıştırılmamakta, sosyal güvencesiz bırakılmaktadır. Erkeklerle aynı işi yapan kadınlar sadece kadın oldukları için daha düşük maaş almakta, yönetici pozisyonlarında çalıştırılmamaktadır. Okulda olması gerekirken çocuk yaşta evlenmeye hatta anne olmaya zorlanan çocuklarımız bu anlayışa karşı isyanlarını hayatları ile ödüyor. Çocuğu ve ailesi için büyük özverilerle tenceresini kaynatmaya çalışan, büyük zorluklar içerisinde eğitimine devam etmeye çalışan kadınlarımız, acımasızca katlediliyor, yaşamlarının baharında hayattan koparılıyor."

Başkan Kurt, mesajında, siyasal iktidarin bir an önce kadın cinayetlerini sona erdirecek adımlar atması gerektiğini de belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalardan örnekler veren Kurt, "Unutulmamalıdır ki; 8 Mart, tüm bu sorunların aşılmasında bir kutlama değil, bir mücadele günüdür. 8 Mart’ın tüm dünya kadınlarına eşit haklar ve özgürlükler getirmesi dileğiyle. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü kutluyor, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.”

