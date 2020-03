Sanayi sokaklarını Türk bayrakları ile donattılar Baksan Sanayi Sitesi esnafı Hakan Çelebi: “Vatanı müdafaaya hazır olduğumuzu göstermek istedik”

Eskişehir’de Baksan Sanayi Sitesi esnafı, Suriye’deki Türk askerlerine destek vermek için sanayi sokaklarını Türk Bayrakları ile donattı.

Eskişehir’de Baksan Sanayi Sitesi esnafı, TSK’nın Suriye’deki operasyonlarında ve İdlib’de Esad rejiminin gerçekleştirdiği hain hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için örnek bir davranışa imza attı. Esnaflar, sanayi sokaklarını Türk bayrakları ile donatarak Mehmetçik’e destek verdi. Sanayi sitesine şu ana kadar 8 tane bayrak asılırken esnaf, bütün sanayiyi bayraklarla süslemek istediklerini belirtti. Ayrıca sanayi sitesinin görüntüsünü güzelleştirmek istediklerini ifade eden esnaf, “Bunun gibi küçük bir çalışmayla buraları güzelleştirdik ve vatanı müdafaaya hazır olduğumuzu göstermek istedik” şeklinde konuştular.

“Vatanı müdafaaya hazır olduğumuzu göstermek istedik”

Baksan Sanayi Sitesi esnaflarından Hakan Çelebi, 2020’de çok fazla talihsiz haber aldıklarını ve kendilerini iyi hissetmek, harekete geçmek için böyle bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Çelebi, “Sanayi sitesi esnafları olarak bu zor günlerimizde böyle güzel bir iş yapalım dedik. Şehitlerimiz var, yaşanan acı olaylar var. Bu olayların sonrasında biz de kendi aramızda bir destek oluşturma açısından böyle bir şey yapmaya karar verdik. Esnaflar olarak bir araya geldik. Kimi arkadaşımız kendisi bayrak aldı, kimisi de para kattı ve bayrakları aldık. Bunun gibi küçük bir çalışmayla buraları güzelleştirdik ve vatanı müdafaaya hazır olduğumuzu göstermek istedik” diye konuştu.

“Şanlı bayrağımızı sitemizin her sokağına asmak istiyoruz”

Bayrakların boyutları ve sayısı hakkında bilgi veren Hakan Çelebi, çevredeki vatandaşlardan olumlu yönde tepkiler aldıklarını söyledi. Bazı sanayi müşterilerinin de çalışmalarına destek olmak istediklerini aktaran Çelebi, “Yol boyunca 5 tane büyük, ara sokakta 2 tane büyük ve 1 tane küçük olmak üzere toplamda 8 tane bayrak aldık şu an için. Bayrakların boyutları 1 buçuk metreye 2 buçuk metre. Bunları kendi çabamızla astık. Gören herkes de bizlere çok teşekkür ediyor. Duyarlı bir davranışta bulunduğumuzu düşünüyorlar. Ayrıca bize destek olmak isteyenlerin de sayısı arttı. Şanlı bayrağımızı ilerleyen günlerde sanayi sitemizin her sokağına asmak istiyoruz. Yavaş yavaş da sayılarını artırmaya başlayacağız” dedi.

