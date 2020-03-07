Eskişehirspor - Giresunspor: 0-2

Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Behirhan, Furkan, Mevlüt, Cemali, Mehmet Feyzi, Kıvanç (Dk.46 Furgan), Tolga (Dk.46 Alperen), Mehmet Özcan, Mete Kaan, Metehan.
GİRESUNSPOR: Metin Uğur, Numan, Ahmet, Muhammed, Bekir (Dk.66 Da Silva), Mehmet, Rodriguez, Landel, Milinkovic (Dk.56 Mehmet Taş), Rusescu (Dk.85 Özgür)
GOLLER: Dk.30 Ahmet Kesim, Dk.84 Del Valle (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Mehmet, Mehmet Taş, Landel (Giresunspor) Behirhan, Mevlüt (Eskişehirspor)TFF 1´inci Lig´in 26´ncı haftasında Giresunspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.20´nci dakika Mehmet Feyzi´nin soldan ortasına ceza sahasında top savunmanın müdahalesiyle üstten dışarı çıktı.
25´inci dakikada Mete Kaan çalımlarla ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
29´uncu dakikada Mehmet Güven´in şutunda, kaleci Ekrem topu parmaklarını ucuyla güçlükle dışarı çeldi.
30´uncu dakikada Giresunspor öne geçti. Soldan Bekir´in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ahmet Kesim´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
60´ıncı dakikada Metehan çalımlarla ceza sahasına kadar gelerek sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.
84´üncü dakikada Giresun farkı ikiye çıkardı. Kontra atakla topla buluşan Del Valle, savunma oyuncularını çalımlayıp kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Karşılaşma Giresunspor´un 2-0´lık galibiyetiyle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-03-07 18:33:28
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