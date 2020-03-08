Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi oldu

DHA

Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi oldu


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de oto sanayide tamircilik yapan Senem Arı (38), küçük yaşlardan bu yana otomobillere karşı merakı olduğu için bu mesleği seçtiğini anlattı. Küçükken bebek yerine arabalarla oynadığını söyleyen Arı, "Motorların seslerini dinlemeyi seviyorum. Hasarlı, kırık, dökük araçları düzeltmeyi, onları eski haline kavuşturmayı seviyorum. Şu anda kendi dükkanımı açtım. Motor indirmemiz gerekiyorsa motor indiriyorum. Parça değişimi, yağ bakımı gibi her türlü işi yapıyorum" dedi.
Eskişehir'de, 16 yıl önce otomobil sektöründe bir firmada çalışmaya başlayan Senem Arı, yaklaşık 2 yıl önce kendi oto tamirci dükkanını açtı. Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan küçük oto sanayide oto tamirciliği yapan Arı, hasarlı araçların evraklarından, atölyeye geçerek kısa sürede usta oldu. Motor tamirinden kaporta tamirine kadar her işi yapabildiğini ifade eden Arı, çocukken de bebekler yerine arabalarla oynadığını ve bu mesleğin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.
Sadece otomobil hasarlarına bakan ve gelen müşterilere hitap ederken, kendisini oto tamirciliğinin içinde bulduğunu anlatan Senem Arı, hiçbir mesleğin cinsiyeti olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Sonrasında atölyede çalışmakta hoşuma gitmeye başladı. Ustalarla birlikte atölyede çalışmaya başladım. Zaten arabalar, sökme, takmak, motorlar, motor sesleri sevdiğim şeyler. Ustalarla birlikte çalışa çalışa öğrendim. Halen çok severek yapıyorum. Motorların seslerini dinlemeyi seviyorum. Hasarlı, kırık, dökük araçları düzeltmeyi, onları eski haline kavuşturmayı seviyorum. Şu anda kendi dükkanımı açtım. Motor indirmemiz gerekiyorsa motor indiriyorum. Parça değişimi, yağ bakımı gibi her türlü işi yapıyorum. Erkek egemen bir iş ama ben hiçbir mesleğin cinsiyeti olduğuna inanmıyorum. İnanmadığım için de sevdiğim ve bildiğim işi yapıyorum. Herkes bildiği işi yapabilir. 'O ne der, bu ne der?', 'garip bakılır mı?' ben bunları düşünmüyorum. Kimin ne düşündüğünü önemsemiyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Benim aşkım arabalarım. Onlarla olmaktan mutluyum. Çocukken bebek oynamıyordum, arabalarla oynuyordum. Erkek arkadaşlarımla top da oynuyordum. Hep böyle ev hanımı şeklinde bir hayatım olmadı. Benim küçüklüğümde büyük araçlar daha çok ilgi alanımdı. TIR'lar, kamyonlar. Şu anda küçük araçlara hitap ediyoruz" diye konuştu.
' 'ÇAYCI MISIN?' DİYE SORUYORLAR'
Dükkanına gelen bazı müşterilerin ilk olarak erkek ustalara yöneldiğini ifade eden Arı, herkesin her işi yapabileceğini söyledi. İş yerini ilk açtığında insanların 'Ne yapacak burada, kadın başına ne işi var?' gibi sözler söylediğini anlatan Arı, "Bu işin içinde olduğum için ailemde garip karşılayan kimse yoktu. Dükkanı ilk açtığımda çevredeki insanların, 'Ne yapacak burada, kadın başına ne işi var?' şeklinde bakışları oldu. Hatta bana ömür biçtiler. 'En fazla 3-5 ay çalışır, gider' dediler. Ama şu anda iyi gittiğine ve daha da iyi olacağına inanıyorum. Müşterilerimiz geldiğinde ilk önce erkek ustalarımıza yöneliyorlar. Bana, 'çaycı mısınız?' diye soruyorlar. Bu tepkileri her zaman görüyorum. Alıştım artık, benim için önemli değil. Bir kadın da rahatlıkla burada çalışabilir. Eğer kendinde o cevheri hissediyorsa kesinlikle herkes, her işi yapabilir. Ben kadınerkek diye ayırt etmiyorum. Çünkü ben burada kendimi kadın veya erkek gibi görmüyorum. Böyle bir cinsiyet olarak ayırt etmiyorum. O yüzden ben sadece işimi yapıyorum. Beni birileri konuşacaksa, sadece işimle konuşmasını istiyorum" diye konuştu.
'O BİZİM USTAMIZ'
Senem Arı ile birlikte çalışan oto tamircisi Nevzat Erol da iş ortamından çok memnun olduklarını söyledi. Senem Arı'nın erkekler kadar usta olduğunu belirten Erol, "Senem hanımdan memnunuz. Diğer erkek ustalar gibi çalıyor, onunla aynı işi yapıyoruz. O bizim ustamız" dedi. Kaporta ustası Timur Gümüş ise, "Bir yıldır burada çalışıyorum. Her şey çok güzel. Onunla çalışmaktan çok memnunuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-03-08 08:44:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Eskişehirspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehirspor - Giresunspor maçının ...
Eskişehirspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Giresunspor maçının ardından
Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle dönüyor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu; “Mücadeleden başka çok fazla ortaya bir şey koymadık”
YEREL HABERLER Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle ...
Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: “Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi”
YEREL HABERLER Eskişehirspor ligde kalma umutlarını ...
Eskişehirspor - Giresunspor: 0-2
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Giresunspor: 0-2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2
Eskişehirspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
Sanayi sokaklarını Türk bayrakları ile donattılar Baksan Sanayi Sitesi esnafı Hakan Çelebi: “Vatanı müdafaaya hazır olduğumuzu göstermek istedik”
YEREL HABERLER Sanayi sokaklarını Türk bayrakları ile ...
Uyuşturucu şüphelileri adliyede 3 şüpheli uyuşturucu ticareti şüphesiyle adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri adliyede 3 şüpheli uyuşturucu ...
Başkan Köksal'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köksal'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Anneler ve kızlarından 8 Mart buluşması
YEREL HABERLER Anneler ve kızlarından 8 Mart buluşması
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kazım Kurt: “Bir an önce kadın cinayetlerini sona erdirecek adımlar atılmalı”
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kazım Kurt: “Bir an ...
Duyarlı Eskişehir halkı engelli 32 kedi ve köpeği sahiplendi
YEREL HABERLER Duyarlı Eskişehir halkı engelli 32 kedi ve köpeği ...
Vali Özdemir Çakacak’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ...
Başkan Ataç’tan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 8 Mart mesajı
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
İnönü’de şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER İnönü’de şehitler için mevlit okutuldu
‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasının ödülleri Eskişehir'de sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasının ödülleri ...
(Görüntülü) Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tedbirleri, kolonya ...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Küresel Grip Salgını bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Küresel Grip Salgını ...
Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı
Anadolu Üniversitesi öğrencisine 2 ayrı ödül
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi öğrencisine 2 ayrı ödül
Rektör Şenocak’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X