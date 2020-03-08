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Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

İHA

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği programa konuk olan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Bir üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un konuğu olduğu programı Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal yönetti. Ünal’ın “Türkiye, 2011 yılından bu yana özellikle son 89 ay boyunca Suriye sınırını konuşuyor, bu konuda ne dersiniz?” sorusuyla başlayan programda konuşan Prof. Okur, Türkiye’nin uzun müddetten beri ateş çemberinde olduğunu söyleyerek, Kafkaslar'dan, Kırım’a, oradan da güneye kadar çepeçevre saran bu ateş çemberinin ilk gelişim aşamalarını örneklerle anlattı. Okur, özellikle güneyde terör ve göç olgularıyla sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye’nin kuruluşuna kadar konunun götürülebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Okur, Suriye ile ilgili de, “Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır. Bu sayede Türk devlet anlayışında olduğu gibi ülkesi ve milletiyle bütün bir Suriye’yi kurmak mümkündür” dedi.
Kendisinin de Türk Ocakları'ndan feyz alan bir Türk Ocaklı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’a programa katılımından ve anlattığı gündeme dair önemli hususlardan dolayı Prof. Dr. Nedim Ünal teşekkür etti.

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