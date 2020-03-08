Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

İHA

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde düzenlenen “Felsefe ve Edebiyat Konferansları” başladı.
İlk etkinlikte dünyaca ünlü roman yazarı Dostoyevski ele alındı. Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda felsefe ve edebiyatsever katıldı. “Dostoyevski’nin Özgürlük Görüşü” adlı konferansta konuşan felsefeci ve yazar Doç. Dr. Muttalip Özcan, “Özgürlükle ilgili Dostoyevski’nin görüşlerini konuşacağız. Gündelik hayatta da çok tartışılır; özgürlüğün kesin bir tanımını vermek, ne olduğunu söylemek bir bakıma zor. Çünkü farklı farklı şeyler anlaşılıyor özgürlükte. Söz gelimi bir ülkenin özgürlüğü, bir ülkede özgürlükler, bir kişinin özgürlüğü farklıdır. Bir ülkede özgürlük derken kastettiğimiz şey bir takım haklarla ilgilidir. Biz hak yerine özgürlük ifadesini kullanıyoruz. Ülkeler değil de kişiler babında özgürlüğü tartıştığımızda farklı özgürlük anlayışları çıkıyor. En yaygını sizin de duymuş olduğunuz özgürlük anlamı. Aslında isteyenin istediğini yapması olarak anlatılabilir en genel anlamda. Biraz daha daraltılırsa, insanların kendilerince değerli buldukları şeyleri yapması konusunda engellenmemesi ki bu da aslında hakla örtüşüyor. Dostoyevski, bizim bildiğimiz egemen olan özgürlük anlayışının dışında farklı şeyler söylüyor. Bu özgürlük anlayışı Nietzsche’nin özgürlük anlayışı ile doğrudan doğruya alakalı. Hatta Nietzsche’nin kitaplarını okurken göreceksiniz sanki Dostoyevski’den alıntı yapmış hemen gözünüze çarpabilir. Dostoyevski’nin özgürlükle görüşleri, Karamazov Kardeşler adlı kitabında Büyük Engizisyon Yargıcı bölümünde var. Büyük Engizisyon Yargıcı bölümü kurgusal bir bölümdür aslında. Bir yargılama, sahne içinde bir adam ortaya çıkıyor sessiz sedasız, halk onun kim olduğunu hemen fark ediyor. Aslında halkın arasına karışan kişi İsa’dır. Sonunda yargıç İsa ile konuşmaya başlar. Özgürlük ile olan düşünceleri, İsa yargıcın konuşması sırasında söyledikleri ile bağlantılı” şeklinde konuştu.
Özcan’ın konferansı, katılımcılardan gelen soruları yanıtlaması ile sona erdi. Programın sonunda Özcan’a teşekkür eden Başkan Ataç, konuk yazara çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ringlere kadın eli değiyor Kadınlar Günü'nü ringde karşıladılar Kadınların yeni hobisi dövüş sporları Boksla ilgilenen Seda Özcan: “Her kadının kendindeki o gücü keşfetmesini diliyorum” “Kendinizi savunabileceğinizi biliyor olmak büyük bir güç” Antrenör Emre Karaca: “Boksa olan ilgi kadınlarda daha fazla”
YEREL HABERLER Ringlere kadın eli değiyor Kadınlar Günü'nü ringde ...
(Görüntülü) Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto ...
Kadın girişimciler yaptığı ürünleri 8 Mart’ta sergiliyor
YEREL HABERLER Kadın girişimciler yaptığı ürünleri 8 Mart’ta ...
Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin ...
Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi oldu
YEREL HABERLER Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi ...
(Görüntülü) Eskişehirspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehirspor - Giresunspor maçının ...
Eskişehirspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Giresunspor maçının ardından
Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle dönüyor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu; “Mücadeleden başka çok fazla ortaya bir şey koymadık”
YEREL HABERLER Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle ...
Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: “Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi”
YEREL HABERLER Eskişehirspor ligde kalma umutlarını ...
Eskişehirspor - Giresunspor: 0-2
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Giresunspor: 0-2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2
Eskişehirspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
Sanayi sokaklarını Türk bayrakları ile donattılar Baksan Sanayi Sitesi esnafı Hakan Çelebi: “Vatanı müdafaaya hazır olduğumuzu göstermek istedik”
YEREL HABERLER Sanayi sokaklarını Türk bayrakları ile ...
Uyuşturucu şüphelileri adliyede 3 şüpheli uyuşturucu ticareti şüphesiyle adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri adliyede 3 şüpheli uyuşturucu ...
Başkan Köksal'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köksal'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Anneler ve kızlarından 8 Mart buluşması
YEREL HABERLER Anneler ve kızlarından 8 Mart buluşması
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kazım Kurt: “Bir an önce kadın cinayetlerini sona erdirecek adımlar atılmalı”
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kazım Kurt: “Bir an ...
Duyarlı Eskişehir halkı engelli 32 kedi ve köpeği sahiplendi
YEREL HABERLER Duyarlı Eskişehir halkı engelli 32 kedi ve köpeği ...
Vali Özdemir Çakacak’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ...
Başkan Ataç’tan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 8 Mart mesajı
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
İnönü’de şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER İnönü’de şehitler için mevlit okutuldu
‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasının ödülleri Eskişehir'de sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasının ödülleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X