Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyeye sevk edildi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde, araçta ve ikamette yapılan aramalarda; 8,46 gram skunk esrar, 0,11 gram metamfetamin, 2,71 gram Liserjik Asit Dietilamid (LSD) ele geçirildi.

Polis ekipleri, yakalanan 3 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 2 şüpheli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlattı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahsın, yapılan UYAP sorgusunda 3 farklı suçtan 'Aranıyor' olduğu da tespit edildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.