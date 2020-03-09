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Umutlu Bir Hikâye filmine Eskişehirlilerden tam not

İHA

Odunpazarı Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yönetmenliğini Jale İncekol'un yaptığı 'Umutlu Bir Hikâye' adlı filmin gösterimi yapıldı.

Umutlu Bir Hikâye filmine Eskişehirlilerden tam not

Odunpazarı Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yönetmenliğini Jale İncekol’un yaptığı ‘Umutlu Bir Hikâye’ adlı filmin gösterimi yapıldı.
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleştirilen film gösteriminin ardından, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “İyi ki Cumhuriyet Kadınıyım” öykü yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Lüleburgaz’a bağlı Ertuğrul köyü kadınlarının Trakya’nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini genç kuşaklara aktarmak için kurduğu koronun hikâyesinin anlatıldığı “Umutlu Bir Hikaye” filminin gösterimine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, filmin yönetmeni Jale İncekol ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Umutlu bir hikâye
Filmde; Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan 17 kadından oluşan “Cumhuriyet Kadınları Korosu”nun Trakya’nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini genç kuşaklara aktarmak için seslendirmesinin hikayesini anlatıyor. Köydeki işlerinden arta kalan zamanlarında bir araya gelerek türküler seslendiren kadınlar, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in koordinasyonunda koro kurar. Bir yıl boyunca haftanın iki günü köyde müzik eğitimi alan 40 ile 80 yaş aralığındaki kadınlar, giyindikleri yöresel kıyafetleriyle ilçedeki çeşitli etkinliklere katılarak, mini konserler verir. Trakya’ya özgü 30 yöresel türküyü seslendirerek gelecek kuşaklara aktaran koro, Eskişehirlilerden tam not aldı. Film gösterimi sırasında salonda zaman zaman kahkaha sesleri zaman zaman da alkış sesleri yükseldi.
“Yüzümü aydınlığa dönmek istiyorum”
Film gösteriminin ardından yönetmen Jale İncekol ile kısa bir söyleşi yapıldı. Eskişehir’de olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten İncekol, Türkiye’nin çok zor ve acılı dönemlerden geçtiğini dile getirdi. Bu nedenle de birçok ilde 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü etkinliklerinin iptal edildiğine dikkat çeken İncekol, “Biz bu etkinliklerde, eğlenelim diye bir araya gelmiyoruz. Sorunlarımızı konuşalım, ne yapabiliriz, çözümler bulmaya çalışalım istiyoruz. El ele verelim, dayanışma içinde olalım, mücadelenin peşini bırakmayalım diye birlikte olmak istiyoruz. O yüzden Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi. Mücadelenin önemine dikkat çeken İncekol, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Mücadelenin peşini bırakmazsak, ancak kadını değersizleştirmeye ve eve hapsetmeye çalışan, çocuk doğurmayan kadını eksik kabul eden, kadınerkek eşitliğini Türk örf ve geleneklerine uygun bulmayan çağdışı zihniyete karşı dimdik durabiliriz. O zaman o zihniyetle mücadele edebiliriz. Maalesef ülkemizin bir yanı zifiri karanlık, diğer tarafı ise pırıl pırıl aydınlık. Ben, o zifiri karanlığın nefesini, ensemde hissetsem de yüzümü aydınlığa dönmek istiyorum. Mücadelemize devam edersek, çocuklarımıza aydınlık bir Türkiye bırakabiliriz. Kadınerkek el ele, omuz omuza mücadele edersek o güzel günleri göreceğimize inanıyorum. Burada bir kadın olarak, özgürce düşüncelerimi ifade edebiliyorsam, bu filmi çekip, sizinle buluşturabiliyorsam, bunu tek bir kişiye borçluyuz. Ulu Önder Atatürk’ün eşsiz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Ona, onun yol arkadaşlarına ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine çok büyük borcumuz var, onu ödemek için ömrümün sonuna kadar çalışacağım ve size de çalışın.”
‘Şükran öğretmen herkese ders olsun’
Film gösterimi ve söyleşi sonrasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, umudu ve imkânsız bir şeyin olmadığını bir kez daha gördüğünü söyledi. Salondaki kadınlara seslenen Başkan Kurt, “İnanıyorum, hepiniz birer Şükran Öğretmen olabilirsiniz” diyen Başkan Kurt, “Şükran Öğretmen ve gerçekleştirdikleri, o halka tepeden bakan, bunlar anlamaz, bunlardan bir şey olmaz diyenlere ders olmasını istiyorum” diye konuştu. Öğrenmenin yaşının olmadığını kaydeden Başkan Kurt, insanların 60 yaşından sonra da çok şeyi öğrenebileceğinin altını çizdi. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Fakat yanlış yönetimler yüzünden, o insanları daha erken yaşlarda keşfedememişiz. Eğer bunu gerçekleştirseydik, Türkiye’nin geldiği durum, şu anda çok daha farklı bir noktada olurdu. Son 18 yıldır geriye doğru bir gidiş, bu geriye doğru gidişe de ‘dur’ diyecek Şükran Öğretmenler lazım. Şükran Öğretmenlerin, Türkiye’de çokça olduğuna inanıyorum. Umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Halkımıza güvenimi hiçbir zaman yitirmedim. Bu halk doğruyu bulur. 100 yıl önce nasıl bulduysa, bu gün de bulur. Onun için kayıtsız şartsız, egemenlik ulusundur diyorum. Buna engel olmak isteyen, hiçbir gücü de tanımıyorum. Sizlerin de böyle düşündüğünü biliyorum. Daha çok bilim, daha çok sanat gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Size de bu nedenle teşekkür ediyorum. İnsanlığın geleceğine bir ciddi yol açtınız. Biz Odunpazarı belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yaparız.”
Öykü yarışmasının birincisi melek gökcan oldu
Konuşmaların ardından Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İyi ki Cumhuriyet Kadınıyım öykü yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Öykü yarışmasında Sonradan Padişah adlı öykü ile Saliha Canarslan üçüncü olurken, Anneannem Cumhuriyet Kadını öyküsü ile Şengül Işık ikinci, Yaşam adlı öykü ile Melek Gökcan birinci oldu. Dereceye giren kadınlara ödülleri Başkan Kurt ve Yönetmen Jale İncekol tarafından verildi. Yarışmaya giren diğer kadınlara ise katılım belgeleri takdim edildi.
Umutlu Bir Hikaye adlı filmin gösterimine 10 Mart Salı günü saat 20:00’de Sultandere Sahnesi’nde ve 11 Mart Çarşamba günü saat 14:00’te de Büyükdere Halk Merkezi’nde devam edilecek.

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