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Sivrihisarlı bin kadına Bursa kültür gezisi

İHA

Sivrihisar Belediye Başkan Hamid Yüzügüllü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günün'de Sivrihisarlı bin kadına 'Bursa gezisi' hediye etti.

Sivrihisarlı bin kadına Bursa kültür gezisi

Sivrihisar Belediye Başkan Hamid Yüzügüllü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günün’de Sivrihisarlı bin kadına ‘Bursa gezisi’ hediye etti.
Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadılar Günü Kültür Gezi için bin kadın Bursa’da tarihi ve turistik alanları görme şansı buldu. Cumalıkızık Köyü, Ulu Cami, Emir Sultan ve Mudanya Trilye’ye yapılan gezilerde Sivrihisarlı kadınlar güzel bir gün geçirdiler. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, sabah yola çıkan Sivrihisarlı bin kadınla tek tek görüşerek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı ve karanfil dağıttı. Başkan Hamid Yüzügüllü ise konu ile alakalı, “Başta Kahraman Türk Kadınları Olmak Üzere Tüm Dünya Kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Saygı duyulması gereken ve bizlere güç verenlersiniz” dedi.
Geziye katılan Sivrihisarlı kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye teşekkür ettiler.

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