SEVDER’den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif

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Eskişehir Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) İdlib başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına Mevlidi Şerif okuttu.

SEVDER Başkanı Seviç Kadak, ‘’İdlib şehitlerine ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ulaşması için Mevlidi Şerif okuttuk. Eskişehir'li hayırsever dostlarımızın katkılarıyla, İdlib'de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye ettiğimiz ‘Mevlidi Şerif’imizi Allah kabul etsin. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun’’ dedi.

Mevlidin ardından bütün katılımcılar şehitler için dualar etti.

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