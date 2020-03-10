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Anadolu Üniversitesi’nde Türk Devletleri Pul Sergisi açıldı

İHA

Anadolu Üniversitesi’nde Türk Devletleri Pul Sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri proje geliştirme dersi kapsamında PTT ile iş birliği yaparak Türk Devletleri Pul Sergisi düzenledi.
Kültürk Projesi kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışı İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Rahmi Atalay iletişimde yeni teknolojilerin kullanıldığı günümüz dünyasında, eski iletişim yöntemi olarak kullanılan pulun gündeme getirilmesinin kültürel değerlerimiz açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Kültürümüzü tanıtacak bu tarz etkinliklere her türlü desteği vereceklerini belirtti.
“Daha çok Türk dünyasından gelen öğrenci arkadaşların kaynaşması amacıyla düzenlendi”
Proje gurubu danışmanı Prof. Dr. Ahmet Haluk Yüksel “Öğrencilerimiz birinci dönemden beri bu proje üzerine yoğunlaşıyorlar. Daha çok Türk dünyasından gelen öğrenci arkadaşların kaynaşması ve onların bir arada sinerji yaratmalarını amacıyla düzenlendi. Baştan beri de bu projeyi elimizden geldiğince sağlam götürmeye çalıştık. Bundan sonraki etkinliklerle de daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum” dedi.
Proje gurubu öğrencisi Atakan Habiboğlu sergiyi PTT ile birlikte Kültürk grubu olarak düzenlediklerini söyledi. Projeyi anlatan Habiboğlu “Burada 6 Türk devleti ve Atatürk’ün pullarını sergiliyoruz. Biz Kültürk grubu olarak Türk Devletlerinin önemli günlerini ve andıkları özel anları paylaşmak istedik. Bunlar da Türk Devletlerinin birbirlerine vermiş oldukları pullar” dedi.
Diğer bir proje gurubu öğrencisi Yasin Mutlusan ise “Bizim bitirme projemiz Türk öğrencilerini bir araya getirmek üzerine ve bunu da kültürel etkinliklerle yapmayı kendimize hedef edindik. Devletlerin kimliğini sergilemesinde pulun önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple neler yapabiliriz diye düşünürken PTT ile iletişim kurarak Türk Devletlerinin pullarını sergilemeye karar verdik” açıklamasında bulundu.
Kültürk proje gurubu öğrencileri Batuhan Atış, Hasan Hüseyin Has, Yasin Mutlusan, Ferit Töngemen, Ece Yılmaz ve Büşra Bayır’ın düzenledikleri sergi 13 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.

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