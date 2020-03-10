“Atatürk’ün Hastalığı, Vefatı, Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri: İddialar ve Gerçekler” isimli söyleşisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Atatürk’ün Hastalığı, Vefatı, Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri: İddialar ve Gerçekler” isimli söyleşisi

İHA

“Atatürk’ün Hastalığı, Vefatı, Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri: İddialar ve Gerçekler” isimli söyleşisi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü’nün düzenlediği “Atatürk’ün Hastalığı, Vefatı, Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri: İddialar ve Gerçekler” isimli söyleşi Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı, ölümü ve ölümünden sonraki süreçlerle ilgili doğru bilinen yanlışların aktarıldığı söyleşi, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Ali Güler’in yer aldığı etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta da katıldı.

"Atatürk, halen daha örnek gösterilen bir liderdir"
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Mustafa Kemal Atatürk, ‘Asker olmasaydım öğretmen olurdum.’ diyen, her zaman eğitimi önde tutan ve günümüzde halen daha örnek gösterilen bir liderdir. Onun öğretileri, onun ortaya koyduğu doktrin günümüzde hâlâ birçok devlet idaresi ve akademik yayınlarda kullanılmaktadır. Benim lise yıllarımda dahi Atatürk’ün ölümü, defin işlemleri ve naaşıyla ilgili farklı görüşler ortaya atıldığında çok şaşırmıştım. O nedenle bugün, Ali Güler hocamızın anlatacaklarını da çok merak ediyorum.” diye konuştu.

"Kariyerimin 30 yılını Atatürk’ün yaşam öyküsünü çalışarak geçirdim"
Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere iyi anlatılamadığına değinen Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Ali Güler, “Tarihsel kişilik olarak 57 yıl yaşamış bir Atatürk var. Atatürk; yaşadığı süreçte çok büyük başarılara imza atmış, adı ‘Türk’ olan bir Cumhuriyet kurmuş, orta halli MüslümanTürk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, asker, komutan, devlet ve düşünce adamı bir insan. Fakat bir de bize okullarımızda ve son dönemlerde yaygınlaşan sosyal medyada anlatılan bir Atatürk var. Ben bir akademisyen olarak, yaklaşık 40 yıllık akademik hayatımın 30 yılını Atatürk’ün yaşam öyküsünü çalışarak geçirdim. Atatürk’e yönelik saldırılar zaman zaman artıyor, zaman zaman stabil konuma geliyor ama asla bitmiyor. Bunun karşısında devletimiz ve hukukçularımız tarafından hukuki çalışmalar yürütülüyor fakat ortaya atılan iddiaların doğruluğu konusunda bir çalışma yapılmadığı için sürekli başa dönüyoruz.” dedi.

"Atatürk, bu asil milletin asil evladı olarak yaşadı ve öldü"
Atatürk’ün ölümü, defin işlemleri ve cenaze töreniyle ilgili çok fazla spekülasyon olduğunu vurgulayan Güler, “Mason olan doktorları tarafından zehirlendiği iddialarından tutun da, hastalığının alkole dayalı siroz mu yoksa farklı bir siroz mu olduğuna kadar çok fazla iddia var. Elbette ki hiçbiri doğru değil. Akademik bir kişilik olarak Atatürk’ü tartışmaktan korkmuyorum. Atatürk, bir tabu değildir ve tartışabilir. Fakat bu tartışmaların tarih biliminin yöntemleriyle ve aynı zamanda bilgi ve belgeye dayalı olarak yapılması lazım. Bazı tarihçiler masa başında yazıyorlar, bazıları da hayali hikayeler üretiyorlar. Atatürk ile ilgili elbette ki eksik bilgilerimiz olabilir ama yeni gelen bilgiler eskiyi tamamlayacaktır. Atatürk, bu asil milletin asil evladı olarak yaşadı ve öldü. Bu millete hür ve bağımsız yaşayabileceği bir vatan toprağı ve uluslararası mecrada gururla dalgalandıracağı bir bayrak bıraktı. Büyük Atatürk’ü iyi anlamak lazım. Ona yönelik saldırılar olabilir ama sizin gençler olarak onu anlayıp, algılayıp çevrenize de anlatmanız gerekiyor. Biz kendi irademize sahip çıkalım ve irademizle bu vatana millete güzel işler bırakalım. ” diye iletti.

"Atatürk bize hep bilimi, sanatı, tarihi ve kültürü yaşatmaya çalıştı"
Teşekkür konuşmalarını yapan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta ise, “Türk milletinin atası Mustafa Kemal Atatürk’ün son günlerinin belgelerle, resimlerle ve fotoğraflarla anlatıldığı bu konferansın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Doğumundan yaşamına ve ölümüne kadar bizlere bilimi, sanatı, tarihi ve kültürü yaşatmak için çabalayan Atatürk’ün defin işlemlerinde dahi Türk milletinden unsurlar kullanarak bizi bir araya getirdiğini hep birlikte görmüş olduk. Atatürk ile ilgili bilgilerini aktarıp bizi aydınlatan Ali hocamıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Sinan Canan'dan “Değişen Be(y)nim” semineri Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan; “Dürtülerine dur diyebilen tek canlı insandır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sinan Canan'dan “Değişen Be(y)nim” ...
Eskişehir´de kaçak kazıya 20 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaçak kazıya 20 gözaltı
Anadolu Üniversitesi’nde Türk Devletleri Pul Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde Türk Devletleri Pul Sergisi ...
(Özel) Osmanlı'nın ilk fethettiği kale turizme açılmalı Bu kale, beylikten sınırları milyonlarca kilometrekareyi bulan bir imparatorluğa yolculuğun başlangıç noktasını oluşturuyor Karacaşehir Mahallesi eski Muhtarı Murat Güneş; "Osmanlı torunları olarak buranın turizme açılmasını istiyoruz” Mahalle sakinlerinden Firdevs Selet; "Ziyaret etmek ve gezmek isteyen çok fazla insan oluyor"
YEREL HABERLER (Özel) Osmanlı'nın ilk fethettiği kale turizme ...
Jandarma ekipleri bakır hırsızlarını suçüstü yakaladı Şüpheliler çaldıkları bakır kablo yakarak ayrıştırırken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri bakır hırsızlarını suçüstü ...
ANASAM'dan “Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler Çatışması Tezinin Yeniden Değerlendirilmesi" söyleşisi
YEREL HABERLER ANASAM'dan “Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler ...
SEVDER’den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif
YEREL HABERLER SEVDER’den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif
Ortaokullar arasında ‘14’ncü Millî Kültür Yarışması’nın 2’nci turu yapıldı
YEREL HABERLER Ortaokullar arasında ‘14’ncü Millî Kültür ...
Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu, ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu sahneledi
YEREL HABERLER Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu, ...
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı
Bin 500 kadın şehitler için dua etti
YEREL HABERLER Bin 500 kadın şehitler için dua etti
ESOGÜ Tıp Fakültesi kadın çalışanları Dünya Kadınlar Gününe renk kattı
YEREL HABERLER ESOGÜ Tıp Fakültesi kadın çalışanları Dünya Kadınlar ...
Rus koyun hırsızı yakalandı Ahıra giren Rusya uyruklu şüpheli 40 koyun çaldı Jandarma ekipleri çalınan koyunları bularak sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Rus koyun hırsızı yakalandı Ahıra giren Rusya uyruklu ...
Rusya uyruklu, Eskişehir'de 'koyun hırsızlığı'ndan gözaltında
YEREL HABERLER Rusya uyruklu, Eskişehir'de 'koyun hırsızlığı'ndan ...
Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest
YEREL HABERLER Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest
Sivrihisarlı bin kadına Bursa kültür gezisi
YEREL HABERLER Sivrihisarlı bin kadına Bursa kültür gezisi
ESOGÜ'de Dünya Kadınlar Gününde film gösterimi
YEREL HABERLER ESOGÜ'de Dünya Kadınlar Gününde film gösterimi
(Görüntülü) Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı Halk Merkezi'ne verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba ...
Anadolu Üniversitesinde '1'inci Kariyer Günü' etkinliği
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde '1'inci Kariyer Günü' ...
JASAT dedektifleri 11 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı, 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER JASAT dedektifleri 11 faili meçhul hırsızlık olayını ...
Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı, halk merkezine verildi
YEREL HABERLER Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın ...
Umutlu Bir Hikâye filmine Eskişehirlilerden tam not
YEREL HABERLER Umutlu Bir Hikâye filmine Eskişehirlilerden tam not
Mutlu çocuklar Bilim Deney Merkezi’ne gitti
YEREL HABERLER Mutlu çocuklar Bilim Deney Merkezi’ne gitti
Eskişehir semalarında leylekler adeta dans etti
YEREL HABERLER Eskişehir semalarında leylekler adeta dans etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X