ESOGÜ 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında tasarım sergisi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 50. yıl etkinlikleri kapsamında Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Türkiye’nin en köklü grafik tasarım etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı.

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nın (GMK) katkılarıyla düzenlenen “Grafik Tasarım Yarışma Sergisi”nin kapıları 9 Mart 2020 Pazartesi günü açıldı. Sergi açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Düriye Kozlu İsmailoğlu, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, meslek profesyonelleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, ESOGÜ 50. yıl etkinlikleri kapsamında bu sene bir ilke imza atıyor. GMK’nın katkılarıyla düzenlenen tasarım buluşmaları bu yıl ilk kez ESOGÜ bünyesinde gerçekleştiriliyor. 5 Mart 2020 Perşembe günü çalıştaylarla başlayan etkinlik, GMK’nın 38. Grafik Tasarım Sergisi’nin Bademlik Yerleşkesi’nde açılması ile devam etti. Sergi açılışına katılan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak yaptığı açılış konuşmasında etkinliği düzenlemekten memnuniyet duyduklarını, öğrencilerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

26 kategoride ödül alan tasarımcıların ve öğrenci işlerinin yer aldığı sergi ESOGÜ Bademlik Yerleşkesi’nde 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nün düzenlediği Tasarım Buluşmaları 20 Mart 2020 Cuma günü ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda GMK yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşecek “Profesyonel Diyaloglar: Tasarımın Geleceği” başlıklı konferans ile sona erecek. Başarılı tasarımcıların işlerinin yer alacağı konferansta sunuşların yanı sıra tasarımın geleceği de tartışılacak.

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