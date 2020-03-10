OMEK kursiyerlerinden karma resim sergisi

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Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (OMEK) bulunan resim atölyesi katılımcıları karma resim sergisi açtı. Birbirinden güzel tabloların yer aldığı resim sergisi, büyük ilgi gördü.

Taşbaşı Çarşısında bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde yapılan sergiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye katılımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, OMEK Resim Atölyesinde yıl boyunca üretilen eserler yer alıyor. 28 atölye katılımcı tarafından yapılan 83 yağlı boya tablonun bulunduğu sergi, 13.Mart Cuma Günü’ne kadar gezilebilir.

Açılışta konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sanatçıların her zaman yanında olmak istediklerini belirten Başkan Kurt, “Umarım bu sergiyi de beğenirsiniz. Ben iyi eserler göreceğimize inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Kurt ve atölye katılımcıları serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Başkan Kurt, yağlı boya tabloları tek tek inceledi. Başkan Kurt, eser sahibi atölye katılımcılarından çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

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