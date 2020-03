Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'nun 8.’sini düzenledi Türkiye genelinde düzenlenen ilk öğrenci sempozyumu olma özelliği taşıyor

Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'nun 8.'si düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilen sempozyum, Türkiye genelinde düzenlenen ilk öğrenci sempozyumu olma özelliği taşıyor. Burada bir konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Rahmi Atalay, gelişimin her alanda olduğu gibi eczacılık alanında da söz konusunu olduğunu söyledi. Atalay, "Ulusal anlamda çağdaş eğitim modelini uygulayan ilk devlet üniversitesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen sempozyum aynı zamanda Türkiye genelinde düzenlenen ilk öğrenci sempozyumudur. Bu gururu bizlere yaşatan öğrencilerimize teşekkür ederim. Bu sempozyumun amacı eczacılık mesleğindeki değişimler ve gelişimleri takip eden, alanında uzman değerli konuklarımızın bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmasıdır” dedi.

“Kendinizi her zaman analiz etmeye çalışın ve eksik yanlarınızı görerek giderin”

Sempozyumu Anadolu Üniversitesi'nin bir geleneği olarak nitelendiren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk da, ''Dekan olduğum süre içerisinde bu geleneğin sürmesi için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu sempozyum eğitim sürecinin devamı olarak da düşünülebilir. Eğitim asla sona ermeyen bir süreçtir. İnsanoğlu anne karnından ölümüne kadar her geçen gün yeni şeyler öğrenir" diye konuştu.

"Hastalar eczacıyı her zaman aileden biri olarak görür"

Eskişehir Bilecik Eczacı Odası Başkanı Eczacı Metin Kamış ise şunları söyledi;

"Ülkemizdeki ‘Eczacı en yakın sağlık danışmanınızdır’ sloganı ile size gelen hastaların eczacıyı her zaman aileden biri olarak görmesinden ileri gelmektedir. Çünkü hastalar doktora söyleyemediklerini size söyleyebiliyorlar. Teknoloji o kadar hızla gelişiyor ki eskiden kuşaklar arasındaki farktan bahsederdik şimdi ise 5 yıl sonrasındaki farklardan bahsetmeye çalışıyoruz bu yüzden mesleğin gelecekte nerede olacağını hiçbirimiz öngöremiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor ne gibi önlemler almamız gerekiyor mesleğimizi ne şekilde hangi seviyeye taşımamız gerekiyor gibi sorulara odaklanmamız gerekiyor.”

Öte yandan sempozyuma; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Rahmi Atalay, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, EskişehirBilecik Ezcacı Odası Başkanı Metin Kamış, Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ve davetliler katıldı.

