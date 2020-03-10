Tepebaşında ‘Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi’ etkinliği

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Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü’nde yer alan Katadrom Art Colony’de “Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Demans Dostu Kadınlar Platformu üyesi kadınların katılımı ile gerçekleşti. Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü’ndeki Alzheimer Konuk Evi’nin desteklenmesi ve genel olarak demans hastalığı konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla bir araya gelen Demans Dostu Kadınlar Platformu üyeleri, ilk olarak Yavuz Özkan Anma Sergisi’ni gezdi. Sergide usta yönetmenin yaşamı ve filmlerine dair eserleri inceleyen katılımcılar, Özkan hakkında bilgi edindi.

Programda daha sonra Tepebaşı Belediyesi psikologlarından Burcu Gazozcu Göçmez, katılımcılara sağlıklı yaşlanma ve demans konularında önemli bilgiler aktardı. Demans Dostu Kadınlar Platformu kurucusu Suzan Ataman Tüzel de platformun amaçlarından ve gelecek dönemler için planlanan çalışmalarından söz etti.

Demans farkındalığının artırılmasının önemi üzerine fikir alışverişi yapılan toplantıda katılımcılar, Katadrom Art Colony'nin Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi hakkında da bilgi edindi.

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