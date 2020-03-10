Üç boyutlu sanal tur gösterimiyle 'Frig Vadisi'

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen “3D Frig Vadisi Gösterimi” Turizm Fakültesi Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Laboratuvarında gerçekleştirildi.

Turizm Rehberliği öğrencileri Birce Aksu ve Ömer Coşkun’un yaptıkları sunuma, akademik ve idari personel yanı sıra öğrenciler katılım gösterdi. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Turizm Rehberliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Yüksek, “Artırılmış gerçeklik laboratuvarımızda her 15 günde bir teknolojik imkanlarımızdan hem çalışanlarımız hem de öğrencilerimizin faydalanması ve aynı zamanda Turist Rehberliği Bölümü öğrencilerimizin pratik yapmasına olanak sağlamak için böyle bir etkinlik tasarladık. Öncelikle, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Frig Vadisi’ni tanıyalım istedik. Frig Vadisi’ne henüz gitmeyenlerimiz olabilir, gidip detaylı bir şekilde rehber eşliğinde gezememiş olanlarımız olabilir. Bundan dolayı bu etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum ve bugün öğrencilerimiz anlatacağı için çok heyecanlıyım. Katkı veren tüm hocalarımıza, öğrencilerimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler rehberliği sanal ortama taşımış oldular”

Öğrencilerin sunuma hazırlanmasında katkı sunan Araş. Gör. Muhammed Kavak sunum sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sanal gezi uygulaması öğrencilerin pratik sağlaması açısından büyük önem arz ediyor. Öğrenciler rehberliği sanal ortama taşımış oldular. Dijitalleşen dünyamızda artık rehberlikte boyut değiştiriyor ve bu tür sanal gezi rehberliği de öğrencilerimiz için oldukça yararlı bir etkinlik. Bu etkinliğin en büyük faydası, öğrencilere tecrübe sağlaması yanı sıra değişen rehberlik süreçleri ve sanal ortamlardaki rehberlik faaliyetlerini deneyimlemiş olmalarıdır.”

Etkinliğe dair görüş bildiren Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Elif Aydoğdu, “Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyorum çünkü gidip yerinde göremeyen insanlar için çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu tarz sunumlarda gerçekten oradaymış hissi alıyoruz. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sanal tur etkinliklerinin önemine değinen bir diğer Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Melisa Gamze Yılmaz ise, “Sanal tur gösterimlerinin, imkanı olmayan, istese de gidemeyecek olan bir çok insan için ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben de henüz gidip yerinde görme fırsatı bulamadım ancak bu şekilde sunumlarla görebilmek çok güzel ve eğlenceli. Bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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