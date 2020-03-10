Öğrencilerden anlamlı sergi

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Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile çektikleri fotoğrafları sergilediler.

EachForEqual Fotoğraf Sergisi isimli etkinlik ile fotoğraflar, Yabancı Diller Yüksekokulu binasında sergilendi. 50’den fazla fotoğrafın yer aldığı serginin teması kadınerkek eşitliği olarak belirlendi. İnsanların matematikte eşitliğin sembolü olan çift çizgiyi andıran hareketlerinin fotoğraflandığı sergi ile öğrenciler cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

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