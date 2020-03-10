Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bebeğiniz ışığa bakamıyorsa ‘glokom’ olabilir Glokom tüm dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi’nden Prof. Dr. Nilgün Yıldırım: “Glokomun 78 milyon kişiyi etkilediği ve 11 milyon kişinin de bu nedenle görme yetisini kaybettiği bilinmektedir” “Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir” “Glokoma bağlı görme kaybının geri dönüşü yoktur”

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi'nden Prof. Dr. Nilgün Yıldırım, tüm dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan glokom hakkında bilgi vererek, "Doğumsal veya erken çocukluk döneminde glokom gelişebilir. Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir" dedi.

Bebeğiniz ışığa bakamıyorsa ‘glokom’ olabilir Glokom tüm dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi’nden Prof. Dr. Nilgün Yıldırım: “Glokomun 78 milyon kişiyi etkilediği ve 11 milyon kişinin de bu nedenle görme yetisini kaybettiği bilinmektedir” “Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir” “Glokoma bağlı görme kaybının geri dönüşü yoktur”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi’nden Prof. Dr. Nilgün Yıldırım, tüm dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan glokom hakkında bilgi vererek, “Doğumsal veya erken çocukluk döneminde glokom gelişebilir. Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir” dedi.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 814 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla, ESOGÜ Sanat Galerisi’nde (Hastane Mermer Salon) glokom hastalığı hakkında farkındalık oluşturma amaçlı karma sergi açıldı.

“Glokomun 78 milyon kişiyi etkilediği ve 11 milyon kişinin de bu nedenle görme yetisini kaybettiği bilinmektedir”
Açılan sergi ve glokom hastalığı ile ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi’nden Prof. Dr. Nilgün Yıldırım, “Glokom görme işlevini beyne ileten göz sinirinin kronik ilerleyici bir hastalığıdır. Tüm dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan glokomun günümüzde 78 milyon kişiyi etkilediği ve 11 milyon kişinin de bu nedenle görme yetisini kaybettiği bilinmektedir. Yapılan çalışmaların sonuçları ileriye yönelik yansıtıldığında 2040 yılında 4080 yaş arasında 111,8 milyon glokom hastasının olacağı tahmin edilmektedir. Sinsi bir hastalık olan glokomda erken tanı ve tedavi görmenin korunması açısından çok önemlidir. Gelişmekte olan toplumlarda glokom olgularının % 90’ının hasta olduğunu bilmediği çalışmalarda gösterilmiştir. Son yıllarda yapay zeka ile toplumdaki riskli grupları saptamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Glokom konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak üzere her yıl Mart ayında tüm dünyada glokom haftası etkinlikleri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir”
Ayrıca Yıldırım, “Bu yıl 814 Mart tarihleri arasında yapılmakta olan etkinlikler kapsamında üniversitemiz Sanat Galerisi’nde Prof. Zehra Çobanlı önderliğinde ‘Bakış’ isimli karma sergi açılmıştır. Ayrıca 11 Mart tarihinde ESOGÜ Hastanesi Poliklinikler girişinde göz tansiyonu ölçümü ve toplumu bilgilendirme etkinliği yapılacaktır. Glokom gelişmesinde yaş, ailede glokom olması, göz içi basıncı yüksekliği, yüksek miyop veya hipermetrop gibi kırma kusurları, uzun süre kortizon kullanımı, diyabet, migren, yüksek ve düşük kan basıncı, dolaşım bozukluğu risk faktörleri olarak sayılabilir. Bunun yanında göz travması geçirilmesi, bazı göz ameliyatları, ince göz siniri ve kornea dokusu olması da glokom için risk oluşturabilir. Glokomun farklı tipleri bulunmaktadır. Primer açık açılı glokom öncelikle beyaz ırk ve Afrika toplumunda görülürken, kapalı açılı glokom Asya’da daha fazla görülür. Bu olgular da kronik olmakla beraber akut atak olduğunda şiddetli göz ağrısı ve hızlı görme kaybı ile acil bir durum meydana getirebilir. Ayrıca ülkemizde tüm sistemi etkileyen eksfoliyatif sendroma bağlı glokom da sık görülmektedir. Doğumsal veya erken çocukluk döneminde de glokom gelişebilir. Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir” şeklinde konuştu.

“Glokoma bağlı görme kaybının geri dönüşü yoktur”
Ayrıca Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi'nden Prof. Dr. Nilgün Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
“Glokoma bağlı görme kaybının geri dönüşü yoktur. Tedavi ile görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir. Bu nedenle erken tanı için düzenli göz muayenesi olunması önemlidir. Özellikle aile üyelerinde glokom bulunan kişiler, 10 kat daha fazla risk taşıdıkları için daha sık ve erken yaşta göz kontrolü yaptırmaları açısından uyarılmalıdır. Glokom tedavisinde göz tansiyonunun düşürülmesi amaçlanır. Bunun için göz damlası, lazer tedavisi ve cerrahi uygulama yapılmaktadır. Glokomda kötü gidişi engellemek için tedaviye uyum (göz damlalarının zamanında ve sürekli kullanılması) ve göz kontrollerini aksatmamak çok önemlidir. Sağlıklı göz, sağlıklı beden kavramı glokom hastalığı için de geçerlidir. Bu nedenle sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara içmeme, kafein alımını düzenleme ve travmalardan gözün korunması ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardır.”
Öte yandan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken, ESOGÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, öğretim elemanları ve sanatseverlerin katılımıyla açılan sergi 14 Mart’a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk iklim değişikliğinin etkilerini anlattı "Eskişehir’in de içinde yer aldığı Sakarya Havzasındaki su potansiyelinin korunması önümüzdeki kurak yıllar için büyük önem arz ediyor"
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk iklim değişikliğinin ...
Öğrencilerden anlamlı sergi
YEREL HABERLER Öğrencilerden anlamlı sergi
Üç boyutlu sanal tur gösterimiyle 'Frig Vadisi'
YEREL HABERLER Üç boyutlu sanal tur gösterimiyle 'Frig Vadisi'
Tepebaşında ‘Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi’ etkinliği
YEREL HABERLER Tepebaşında ‘Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi’ ...
Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'nun 8.’sini düzenledi Türkiye genelinde düzenlenen ilk öğrenci sempozyumu olma özelliği taşıyor
YEREL HABERLER Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'nun 8.’sini ...
ESOGÜ Hastanesi personeline ilk yardım eğitimi verildi 48 hastane personeli ilk yardımcı sertifikasını ve belgesini almaya hak kazandı
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi personeline ilk yardım eğitimi ...
ZEYDER’den Başkan Kurt’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER ZEYDER’den Başkan Kurt’a teşekkür plaketi
OMEK kursiyerlerinden karma resim sergisi
YEREL HABERLER OMEK kursiyerlerinden karma resim sergisi
Binlerce liralık araçları onların ondayından geçmeden alınmıyorlar
YEREL HABERLER Binlerce liralık araçları onların ondayından geçmeden ...
Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor Birçoğu suçüstü olmak üzere 10 günde 29 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor Birçoğu ...
Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Kalın bağırsak kanserleri için 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yaptırılması önerilmektedir"
YEREL HABERLER Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı Eskişehir İl ...
Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası başarı Uluslararası Havalimanları Konseyi akademik üyeliği duyuruldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası ...
Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını ...
MHP milletvekillerinden Başkan Bıyık'a ziyaret
YEREL HABERLER MHP milletvekillerinden Başkan Bıyık'a ziyaret
TEI kadın çalışanlarıyla öğle yemeğinde buluştu
YEREL HABERLER TEI kadın çalışanlarıyla öğle yemeğinde buluştu
ESOGÜ 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında tasarım sergisi
YEREL HABERLER ESOGÜ 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında tasarım sergisi
"Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" Vali Çakacak’ın başkanlığında yapıldı Çakacak, "Gençlerin güvenli bir şekilde öğrenim görmesini sağlamak için tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halindeyiz"
YEREL HABERLER "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" Vali ...
“Atatürk’ün Hastalığı, Vefatı, Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri: İddialar ve Gerçekler” isimli söyleşisi
YEREL HABERLER “Atatürk’ün Hastalığı, Vefatı, Cenaze Töreni ve Defin ...
Prof. Dr. Sinan Canan'dan “Değişen Be(y)nim” semineri Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan; “Dürtülerine dur diyebilen tek canlı insandır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sinan Canan'dan “Değişen Be(y)nim” ...
Eskişehir´de kaçak kazıya 20 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaçak kazıya 20 gözaltı
Anadolu Üniversitesi’nde Türk Devletleri Pul Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde Türk Devletleri Pul Sergisi ...
(Özel) Osmanlı'nın ilk fethettiği kale turizme açılmalı Bu kale, beylikten sınırları milyonlarca kilometrekareyi bulan bir imparatorluğa yolculuğun başlangıç noktasını oluşturuyor Karacaşehir Mahallesi eski Muhtarı Murat Güneş; "Osmanlı torunları olarak buranın turizme açılmasını istiyoruz” Mahalle sakinlerinden Firdevs Selet; "Ziyaret etmek ve gezmek isteyen çok fazla insan oluyor"
YEREL HABERLER (Özel) Osmanlı'nın ilk fethettiği kale turizme ...
Jandarma ekipleri bakır hırsızlarını suçüstü yakaladı Şüpheliler çaldıkları bakır kablo yakarak ayrıştırırken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri bakır hırsızlarını suçüstü ...
ANASAM'dan “Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler Çatışması Tezinin Yeniden Değerlendirilmesi" söyleşisi
YEREL HABERLER ANASAM'dan “Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X