“Dijital Tarım Teknik Destek Projesi” tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Dijital Tarım Teknik Destek Projesi” tamamlandı

İHA

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Dijital Tarım Teknik Destek" projemizin katılım belgeleri törenle verildi.

“Dijital Tarım Teknik Destek Projesi” tamamlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Dijital Tarım Teknik Destek” projemizin katılım belgeleri törenle verildi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Dijital Tarım” Projemiz tamamlanmıştır. Proje kapsamında “ARCGIS for Desktop Yazılımı Eğitimi”, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüklerimizde görevli 15 mühendisimize, Bilgi Teknolojileri A.Ş. eğitmeni Hatice Korkulu tarafından 60 saat uygulamalı olarak verilmiştir. Dijital Tarım Teknik Destek Projesi sayesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalıştığı paydaşlarla ortak bir iletişim dili oluşturularak, yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesinin önü açılmış; tarımsal yatırımların efektif bir şekilde yönetilebilmesi ve yönlendirilmesi imkânı oluşmuştur. Bütün bunlar kurumsal kapasitemizin arttırılmasına ve sektörün önündeki engellerin kaldırılabilmesi için inovatif çözümler üretilebilmesine de olanak sağlayacaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür eder, projenin çıktılarının ilimiz ve ülkemiz tarımına faydalı olmasını temenni ederim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Daha sonra İl Müdürü Dr. Emine Sever, tarafından eğitimi başarıyla tamamlayan personellere katılım belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kullandığınız tuz böbreğiniz için büyük tehdit Günde en fazla bir çay kaşığı tuz tüketmeliyiz
YEREL HABERLER Kullandığınız tuz böbreğiniz için büyük tehdit Günde ...
Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti
Eskişehir’de kadınlar kendi hikâyelerini kendileri sahneliyor Kadınlar “Belki Bu Sefer” isimli oyunu hazırlıyorlar
YEREL HABERLER Eskişehir’de kadınlar kendi hikâyelerini kendileri ...
Soğan tohumları toprakla buluşmaya başladı ÇKS'ne göre soğan ekimi artacak Üreticiden sezon öncesi planlı üretim ve pazar çağrısı Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Soğan ekimleri ÇKS’ne göre bu yıl şu an için 9 bin dönüm civarında" "Planlı üretim ve planlı pazar istiyoruz, soğan ekimi yok olacak"
YEREL HABERLER Soğan tohumları toprakla buluşmaya başladı ÇKS'ne ...
Korona virüse karşı iyi uyku Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan; “Uykusuzluk hastalıklara zemin hazırlıyor” “Yatmadan en az 30 dakika önce teknolojik araçlardan uzak durmak gerekir”
YEREL HABERLER Korona virüse karşı iyi uyku Tüm Uyku Tıbbı ve ...
Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi
Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'nın okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'nın ...
Türkiye finallerine katılacak olan İnönülü öğrencilerden Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye finallerine katılacak olan İnönülü ...
Karaörenli ailelerin mutluluk veren Eskişehir gezisi
YEREL HABERLER Karaörenli ailelerin mutluluk veren Eskişehir gezisi
Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor Eskişehir’de galeri sahibi Murat Urçar; "İkinci elde inanılmaz bir yoğunluk başladı" "3 ay önce yüzde 40 fiyatlar düşüktü ama bu kadar talep yoktu"
YEREL HABERLER Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar ...
Bebeğiniz ışığa bakamıyorsa ‘glokom’ olabilir Glokom tüm dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi’nden Prof. Dr. Nilgün Yıldırım: “Glokomun 78 milyon kişiyi etkilediği ve 11 milyon kişinin de bu nedenle görme yetisini kaybettiği bilinmektedir” “Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir” “Glokoma bağlı görme kaybının geri dönüşü yoktur”
YEREL HABERLER Bebeğiniz ışığa bakamıyorsa ‘glokom’ olabilir Glokom ...
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk iklim değişikliğinin etkilerini anlattı "Eskişehir’in de içinde yer aldığı Sakarya Havzasındaki su potansiyelinin korunması önümüzdeki kurak yıllar için büyük önem arz ediyor"
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk iklim değişikliğinin ...
Öğrencilerden anlamlı sergi
YEREL HABERLER Öğrencilerden anlamlı sergi
Üç boyutlu sanal tur gösterimiyle 'Frig Vadisi'
YEREL HABERLER Üç boyutlu sanal tur gösterimiyle 'Frig Vadisi'
Tepebaşında ‘Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi’ etkinliği
YEREL HABERLER Tepebaşında ‘Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi’ ...
Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'nun 8.’sini düzenledi Türkiye genelinde düzenlenen ilk öğrenci sempozyumu olma özelliği taşıyor
YEREL HABERLER Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'nun 8.’sini ...
ESOGÜ Hastanesi personeline ilk yardım eğitimi verildi 48 hastane personeli ilk yardımcı sertifikasını ve belgesini almaya hak kazandı
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi personeline ilk yardım eğitimi ...
ZEYDER’den Başkan Kurt’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER ZEYDER’den Başkan Kurt’a teşekkür plaketi
OMEK kursiyerlerinden karma resim sergisi
YEREL HABERLER OMEK kursiyerlerinden karma resim sergisi
Binlerce liralık araçları onların ondayından geçmeden alınmıyorlar
YEREL HABERLER Binlerce liralık araçları onların ondayından geçmeden ...
Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor Birçoğu suçüstü olmak üzere 10 günde 29 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor Birçoğu ...
Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Kalın bağırsak kanserleri için 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yaptırılması önerilmektedir"
YEREL HABERLER Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı Eskişehir İl ...
Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası başarı Uluslararası Havalimanları Konseyi akademik üyeliği duyuruldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası ...
Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X