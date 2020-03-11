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Eskişehir’de kadınlar kendi hikâyelerini kendileri sahneliyor Kadınlar “Belki Bu Sefer” isimli oyunu hazırlıyorlar

İHA

Eskişehir'de başlarından geçen hikayelerden oyun metni oluşturan bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 13 Mart'ta sahnelemek üzere forum tiyatrosu tekniğiyle "Belki Bu Sefer" isimli oyunu hazırlıyor.

Eskişehir’de kadınlar kendi hikâyelerini kendileri sahneliyor Kadınlar “Belki Bu Sefer” isimli oyunu hazırlıyorlar

Eskişehir’de başlarından geçen hikayelerden oyun metni oluşturan bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 13 Mart’ta sahnelemek üzere forum tiyatrosu tekniğiyle “Belki Bu Sefer” isimli oyunu hazırlıyor.
Kadın haklarının ve şiddet karşıtlığının işlendiği oyun ile kadınlar, kendi hayatlarından kesitleri yine kendileri canlandırıyor. Seyircileri de oyunun içerisine katan teknik sayesinde “Siz olsanız ne yapardınız?” sorusunun ardından fikri olan kişiler sahneye çıkıp alternatif şekillerde sonlar tasarlayabiliyor. Dertlerini sanat ile anlatmaya çalışan kadınlara, Anadolu Üniversitesi ise oyunculuk eğitimi desteği veriyor.
Augusto Boal’in dünya tiyatrosuna kazandırdığı Forum Tiyatrosu tekniğiyle oynanan oyunda, mizansen gereği gerçekleşen olaylar tartışmaya açılıyor. Her türlü sosyal durumun irdelenmesini ve farklı fikirlerin değerlendirilmesini sağlayan oyun ile kadınlara, yaşadıkları sorunları dayanışma içerisinde paylaşma fırsatı doğuyor.
“Kadınlarımız anlattıkça toplumda büyük değişim olacağını biliyorum”
Hikayelerini anlatmak isteyen kadınlara tiyatroyu araç olarak kullanmayı öğreten Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Gökdağ, “Belki Bu Sefer” oyunu ile kadınların hayatlarında önemli değişiklikler meydana geldiğini söyledi. Sıkı bir prova süreciyle ortak paydada buluşan kadınların daha güçlü hale geldiklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökdağ, “Çalıştığımız kadınlarda önemli ölçüde değişim oluyor. Olaylara bakışları, sorgular hale gelmeleri, yalnız olmadıklarını bilmeleri gibi birçok kazanım elde ediyorlar. Sistemin içinde nerede yer aldıklarını görebiliyorlar. Kadınların ezilmemeleri üzerine çok ciddi çalışmalar yaptığımız için gerçekten güçlendiklerini düşünüyorum. Biz devam ettikçe daha güçlü ve dayanışma içerisinde kadınlar göreceğimize inanıyorum. Kadınlarımız anlattıkça toplumda büyük değişim olacağını biliyorum” şeklinde konuştu.
“Yeter ki kadınlarımız eylemsiz kurban olmasınlar”
Forum tiyatrosunun doğası gereği seyirciyi potansiyel bir oyuncuya dönüştürdüğünü ifade eden Ebru Gökdağ, bu durumun bir empati ortamı oluşturduğuna vurgu yaptı. Gerçeklerin ancak diyalog kurularak yansıtılabileceğine dikkat çeken Gökdağ, “Önce kendimizden başlayarak diyalog kurmayı asla bırakmamamız gerekiyor. Kadınlarımızın eylemsiz kurban olmasını istemiyoruz. Ailelerinden ve çevrelerinden destek almaları büyük önem taşıyor. Augusto Boal’in de dediği gibi mutlu olmak için cesaretli olun” diye aktardı.
“Öyle mutluyum ki kendimi 10 yaş gençleşmiş hissediyorum”
“Belki Bu Sefer” adlı forum tiyatrosunda anlatıcı rolünde olan 79 yaşındaki Bedriye Kiriş, tiyatroya başlamadan önceki hayatını ve yaşadığı değişiklikleri şu şekilde dile getirdi:
“Bunalımdaydım, kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Bu etkinlikten haberim olur olmaz katıldım. Öyle mutluyum ki kendimi 10 yaş gençleşmiş hissediyorum. Kendimden emin olduğumu bildiğim halde eksikliklerimi gördüm ve telafi edebildim. Bu yüzden çok mutluyum. Tiyatronun ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.”
“Tiyatro sayesinde duvarlarımı aştım”
Oyunun ana karakterlerinden Filiz’i canlandıran 42 yaşındaki Necla Sever, tiyatroya küçük yaşlardan beri ilgisinin olduğunu ve sahnede yer alma hayalinin forum tiyatrosuyla gerçekleştiğini aktardı. Özgüveninin giderek yükseldiğinin altını çizen Sever, “Bu proje sayesinde hayallerim gerçekleşti, sahne tozu yuttum ve çok mutluyum. Sadece bu değil tabi ki ben biraz içine kapanık, özgüveni düşük bir insandım. Tiyatro sayesinde duvarlarımı aştım. Artık ‘Ben de buradayım.’ diyebiliyorum. Yeni insanlar tanıdım, yeni hikâyeler öğrendim ve sosyalleştim.” dedi.
“Dertlerimizden öteye geçip birçok sorun yaşamış insanla tanışıyoruz”
52 yaşındaki Sosyal Bilgiler öğretmeni Nurcan Özgentürk ise kadınların sorunlarının dile getirilmesine destek olan Prof. Dr. Ebru Gökdağ’a ve Arş. Gör. Özge Bozdoğan’a teşekkür etti. Tiyatroyu duyurmak için çevresini sürekli bilgilendirdiğini ileten Özgentürk, “Kendime özgüvenim ve farkındalığım arttı. İnsanları sorunlarımızın içerisine çekebiliyoruz. Burada olanları hisseden kişi o saatten sonra daha duyarlı oluyor. Bizler de kendi dertlerimizden öteye geçip birçok sorun yaşamış insanla tanışıyoruz. Bu durum bize dayanışma gücü veriyor. Çevremdeki kadınları bilgilendirerek çalışmalara davet ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.
“Belki Bu Sefer” oyunu 13 Mart Cuma günü Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da seyirci karşısına çıkacak. Bütün halkın davetli olduğu oyun, ücretsiz olarak sahnelenecek.

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