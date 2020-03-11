Lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), lise öğrencilerine sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimleri vermeye devam ediyor.

Eskişehir merkezindeki ve ilçelerindeki tüm liselerde öğrencilerle buluşarak, 'Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik' konusunda eğitim veren SODİGEM'in 18'inci durağı Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitime, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'TEKNOLOJİDEN KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak düzenlenen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, teknolojinin hızla yayıldığını belirterek, "Teknoloji bütün dünyada o kadar büyük bir hızla yaylıyor ki teknolojiden kaçmak mümkün değil. Zaten kaçmaktan ziyade her türlü nimetlerinden bir kere faydalanmak durumundayız. Dijitalleşmeden özel sektör faydalanamazsa yok olurlar. Aynı şekilde kamu sektörü de öyle. Dijitalleşmenin aynı zamanda çok zararlı etkileri de var. Bu zararlarından da korunmak durumundayız. SODİGEM'in başlatmış olduğu bu eğitimler hem sosyal medyanın faydalı bir şekilde kullanılması, bunun yanında da sosyal medyanın zararlarından korunmayı amaçlıyor. Ben eğitimi çok beğendim, mutlu oldum. Burada gördüğümüz eğitimlerin açıkçası tüm gençlere verilmesinden yanayım" diye konuştu

'ESKİŞEHİR'DE 22 BİN ÖĞRENCİYE ANLATACAĞIZ'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise, Eskişehir'de bu zamana kadar 5 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini ve eğitimlerin sonunda 22 bin öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutlarını anlatmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Dünya değişirken aslında somut bir dünyadan soyut bir alana geçiş yapıyoruz. Bu konuda da çocuklarımızı uyarmamız gerekiyor, kendimizi güncellememiz gerekiyor. Hem de onlara bu alanda bir takım uyarılarda bulunmamız gerekiyor. Özellikle çocuklara hukuki sonuçlarını bilmedikleri davranış kalıplarını öğretiyoruz veya neler yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Eskişehir, proje kapsamında pilot ildi. SODİGEM ile çalışmamız bir yılı buldu. Bugün 18'incisi yapıyoruz. İnşallah diğer illere de gideceğiz. Şu ana kadar 5 bin 500 öğrenciye ulaştık, 22 bin öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutunu anlatacağız."

SODİGEM Bilim Kurulu ise, 'Dijital Güvenlik, Facebook Reklam Uygulamaları, Twitter Reklam Uygulamaları ve Instagram'da İçerik Üretimi konularında lise öğrencilerine eğitim verdi. Program sonunda SODİGEM ekibi tarafından hazırlanan kitap, kitapçık ve broşürler, okulda açılan stantta dağıtıldı.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-03-11 14:23:43



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