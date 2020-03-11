Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı Yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

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Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 75 kilogram kıyılmış tütün, 600 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, tütün ve sigara kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda ise, 600 paket bandrolsüz sigara, 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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