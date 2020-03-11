'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, 51 kişiyi büyü yapmabozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y. (51), polis tarafından yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapmabozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y., Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. 51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Y., sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-03-11 15:00:34



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