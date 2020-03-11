Eskişehir'de tarihi eserler ele geçirildi

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ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 59 adet sikke ve 8 adet tarihi figür ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi sikke satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sikkelerin bir otomobille taşınacağı belirlendi. Takibe alınan otomobil Odunpazarı lçesi Karapazar Mahallesi Derbent mevkisinde durduruldu. Yapılan aramada Roma dönemine ait 59 adet sikke, 8 adet tarihi figür ve 1 adet kazıda kullanılan dedektör ele geçirildi. Otomobilde bulunan O.K. ve T.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-03-11 15:17:43



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