Tepebaşı Belediyesinden yeni atık yönetimi açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tepebaşı Belediyesinden yeni atık yönetimi açıklaması

İHA

Tepebaşı Belediyesi, ilçenin bazı bölgelerinde hayata geçirilecek olan yeni atık yönetimi uygulaması hakkında bir açıklama yaptı.

Tepebaşı Belediyesinden yeni atık yönetimi açıklaması

Tepebaşı Belediyesi, ilçenin bazı bölgelerinde hayata geçirilecek olan yeni atık yönetimi uygulaması hakkında bir açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu uygulamanın vatandaşlar ile yapılan anket neticesinde şekillendirildiği ve büyük oranda memnuniyet sağlandığı belirtildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilçenin işlek noktalarında hayata geçirilmesi planlanan yeni atık yönetimi uygulaması hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bilindiği gibi Eskişehir merkez ve özellikle Tepebaşı ilçesinde kalan bazı bölgelerin kullanım yoğunluğu oldukça artmıştır. Bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın canlılığını ve hareketliliğini artırmış fakat aynı zamanda bazı sorunların daha görünür hale gelmesine yol açmıştır. Söz konusu bölgede bu canlılık ve hareketle birlikte artan atık üretimi, yeni düzenlemelere gereksinim doğurmaktadır. Burada konutlarda yaşayanların ve işyerlerinin atıklarının gelişigüzel ve zamansız sokağa bırakılmaması, ortak çöp biriktirme noktaları oluşturmaması, sızıntı yağ, su, çöp karıştırma gibi kirletici nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamaya göre her apartman ve işyeri gün içinde organik atıklarını biriktirebileceği bir depolama sistemi (konteyner) edinecek. Bunun içine yerleştireceği bir siyah poşette atıklarını biriktirecek ve belediyece planlanan atık çıkarma saatinde konteyner ile ya da poşetin ağzı bağlı olarak çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu uygulama Tepebaşı Belediyesi’nin atık toplama sisteminin bir parçası değildir, ortak toplama aparatı olarak kullanılmayacaktır. Yalnızca işyeri ve apartmanların kendi mülkiyetinde ve kendi atıklarını biriktirmek, zamansız, sızıntı ve dağılma olmadan atıkların belediyeye ulaşmasını sağlayacak bir kolaylaştırıcı uygulamadır. Konteynerler Belediye tarafından satılmamaktadır. Belediye tarafından toplama sisteminin bir parçası olarak kullanılmayacaktır. Bu yöntem apartmanların ve işyerlerinin atığı biriktirme yöntemine aittir. Belediyemiz bu kararı bir günde ve masa başında almamıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz öncelikle sorun tespiti için anket çalışması yapmıştır. Daha sonra tespit edilen sorunlar için çözüm önerilerini içeren ikinci bir çalışma daha yapılmıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda da en uygun biriktirme yönteminin ne olacağı konusunda araştırma yapılmış ve vatandaşlarımızın görüşü alınmıştır. Bu süreçlerin sonunda söz konusu bölgelerde tebligatla bildirilen yöntemin uygulanmasına karar verilmiştir. Tebligat tek tek işyerleri ve apartman yönetimlerine iletilmiştir. İletilen 721 tebligata 5 haneden itiraz gelmiştir. 716 hane memnuniyetini belirtmiştir. Bu konuda uygulama zorluğu yerlere özel çözümler de ekiplerimiz tarafından bu konut veya işyerleri bazında ayrıca uygulanacaktır. Mevcut durumda işyerlerimizin büyük bir kısmında bu uygulamanın zaten yürürlükte olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu uygulamanın yapıldığı cadde ve sokaklar aşağıda belirtilmiştir. Şu anda şehirde diğer bölgelerde uygulama yapılmamaktadır. Bölgemizde nüfus hareketinin yoğun olduğu ve yiyecek, içecek sektöründe hizmet veren işletmelerin sıklaştığı ve uygulama yapılan cadde ve sokaklar ise şöyle; Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi tümü, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi tümü, Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak tümü, Hoşnudiye Vural Sokak tümü, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi tümü, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı İskender Sokak bir kısmı, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Köprülü Sokak bir kısmı, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı İskenderiye Sokak bir kısmı, Eski Bağlar Üniversite Caddesi tümü, Eski Bağlar Nazif Yörükçü bir kısmı, Eski Bağlar Akmescit Sokak bir kısmı, Yeni Bağlar Üniversite Caddesi tümü, Yeni Bağlar Gün Sokak bir kısmı, Yeni Bağlar Aşçı Sokak bir kısmı ve Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım CaddesiSakarya 1 göbeğine kadar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan ...
ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Laboratuarı açıldı
YEREL HABERLER ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Laboratuarı ...
Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte ...
(Görüntülü) 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi ...
Eskişehir'de tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de tarihi eserler ele geçirildi
(Görüntülü) Lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi
'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı
YEREL HABERLER 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan ...
Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmayı buldular Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı 67 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken ...
Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı Yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu: 1 ...
Eskişehir'de ikinci 'Vampir Sibel' vakası 51 şahsa yönelik "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi” suçuyla aranan dolandırıcı polis ekiplerince yakalandı Şüpheli mağdurların 'kirli çamaşırlarına' okuyarak büyü yaptı Dua olarak belirtilen dokümanların Arapça olmadığı, anlamsız düzenlenerek vatandaşların kandırıldığı belirlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de ikinci 'Vampir Sibel' vakası 51 şahsa ...
Lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi
Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
SODİGEM öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Dijitalleşmeden özel sektör faydalanamazsa yok olurlar" Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "22 bin öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutunu anlatacağız"
YEREL HABERLER SODİGEM öğrencileri bilgilendirmeye devam ...
Sürdürülebilir şehirler atölye çalışması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sürdürülebilir şehirler atölye çalışması ...
Alanyurtlulardan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Alanyurtlulardan Başkan Ataç’a ziyaret
Vali Çakacak’dan İstiklal Marşı’ın kabulü ve Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy’u anma mesajı
YEREL HABERLER Vali Çakacak’dan İstiklal Marşı’ın kabulü ve Milli ...
Kullandığınız tuz böbreğiniz için büyük tehdit Günde en fazla bir çay kaşığı tuz tüketmeliyiz
YEREL HABERLER Kullandığınız tuz böbreğiniz için büyük tehdit Günde ...
Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti
Eskişehir’de kadınlar kendi hikâyelerini kendileri sahneliyor Kadınlar “Belki Bu Sefer” isimli oyunu hazırlıyorlar
YEREL HABERLER Eskişehir’de kadınlar kendi hikâyelerini kendileri ...
“Dijital Tarım Teknik Destek Projesi” tamamlandı
YEREL HABERLER “Dijital Tarım Teknik Destek Projesi” tamamlandı
Soğan tohumları toprakla buluşmaya başladı ÇKS'ne göre soğan ekimi artacak Üreticiden sezon öncesi planlı üretim ve pazar çağrısı Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Soğan ekimleri ÇKS’ne göre bu yıl şu an için 9 bin dönüm civarında" "Planlı üretim ve planlı pazar istiyoruz, soğan ekimi yok olacak"
YEREL HABERLER Soğan tohumları toprakla buluşmaya başladı ÇKS'ne ...
Korona virüse karşı iyi uyku Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan; “Uykusuzluk hastalıklara zemin hazırlıyor” “Yatmadan en az 30 dakika önce teknolojik araçlardan uzak durmak gerekir”
YEREL HABERLER Korona virüse karşı iyi uyku Tüm Uyku Tıbbı ve ...
Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi
Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'nın okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'nın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X