ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erben korona tedbirlerini anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin “ESOGÜ Gündem Özel” programında ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben, Covid19 virüsü ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Nurettin Erben, hastalığın seyrini, alınacak tedbirleri ve korunma yollarını anlattı. Korona virüslerinin 1965’ten beri bilinen bir virüs türü olduğu belirten Prof. Dr. Nurettin Erben, bugüne kadar görülen Corona Mers ve Corona Sars salgınlarında olduğu gibi Covid19’da da yakın gelecekte bir aşı ihtimalinin olmadığına dikkat çekti. Bugün etkin bir aşının olması durumunda dahi ancak bir buçuk yıl sonrasında kullanımına başlanabileceğinin ifade etti. Bu nedenle toplumun aşılanarak bu hastalığa karşı bağışık hale gelme şansının şu anda bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Nurettin Erben, bu durumda vakaların hemen tespit edilerek karantina altına alınmasının tek yöntem olduğu kaydetti.

Hapşıran veya öksüren kişinin önündeki bir metre mesafenin virüsün yayılabildiği alan olduğunu söyleyen Erben, hasta kişilere bir metreden fazla yaklaşmamak gerektiğine dikkat çekti. Erben, hastaların bazılarının hiçbir bulgu olmadan hastalığı ayakta geçirebildiğini yüzde 80’inin ise hafif ve orta şiddette ayakta veya evde istirahatle geçirdiğini, yüzde 20’sinin ise ciddi solunum sıkıntısı ile hastaneden sağlık hizmeti almaları gerektiğini belirtti. Maske kullanımının yanlış değerlendirildiğine de dikkat çeken Erben, hasta olmayan kişilerin maske kullanmasının kesinlikle önerilmediğine vurgu yaptı.

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