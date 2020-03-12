Pompalı tüfek ile öldürdü "kendimi kaybettim" dedi

Eskişehir'de karısını taciz eden eniştesini pompalı tüfek ile öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Yunus Ö. (23), maktul Eşref Santur'un (34) ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık Yunus Ö., "Annemin evindeydik. Eniştem salondaydı. Mutfağa su içmeye gittiğimde eşimin çığlık attığını duydum. Eşimin odasına yöneldiğimde Eşref de odadaydı. Eşimin başındaki yazması bozulmuştu. Ne olduğunu sordum, eşim 'eniştem beni öpmeye kalktı' dedi. Yan odadan silahı alıp vurdum. Kendimi kaybetmiştim" ifadelerini kullandı.



"Taciz süsü verip kardeşimi öldürdüler"

Maktul Eşref Santur'un abisi Beyhan Santur ise taciz süsü verilerek kardeşinin öldürüldüğünü söyleyerek, "Olay günü kardeşimin eşi Yeliz yanımızdaydı. Yeliz kardeşime zaten o gün 'sen bugün işe gitme, annemin evine git' demiş. Çocukları Eşref'in kayınvalidesindeydi. O gün sanığın kardeşi, benim de kardeşimin eşi Yeliz çok tedirgindi. Bu kurmaca bir cinayet. Bir insan hiç 5 dakika içinde birine tacize kalkışır mı? Taciz süsü verip kardeşimi öldürdüler" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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