ESÇAD’dan Tıp Konseri

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD), Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Tıp Bayramı Konseri'ni gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal, derneğin kuruluş amacını anlattı. Doktor, hemşire, güvenlik, sekreter, laborant, danışma, sağlık çalışanı, personel ve emeklisi ile tüm sağlık çalışanlarının biraraya geldiğini vurgulayan Öcal, "Derneğimiz sağlık çalışanlarını sosyalkültürel ve bilimsel alanda bira araya getirmek, toplum için eğitici faaliyetler düzenleme amacıyla kurulmuştur. Dünya ve ülke olarak çok zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde düzenlediğimiz bu etkinlik sağlık camiasının savaşta ve barışta her daim devletinin ve halkının yanında olduğunu, birlik ve bütünlüğünü gösteren bir temsildir. Aynen bu koroda olduğu gibi sağlık camiası meslekler bütününden oluşan kocaman ve birbirinden kopmaz bir ailedir" dedi.

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