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Antibakteriyel solüsyonlar/jeller korona virüsten koruyor mu? Eczacı Farmakolog Çağatay Fikret Erad: "Fiyatların düşmesi için eczacılar dezenfektan üretebilir

İHA

Eskişehir'deki Farmakolog Ecz. Çağatay Fikret Erad, antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar Korona Virüs'ten korur mu sorusunu yanıtladı.

Antibakteriyel solüsyonlar/jeller korona virüsten koruyor mu? Eczacı Farmakolog Çağatay Fikret Erad: "Fiyatların düşmesi için eczacılar dezenfektan üretebilir

Eskişehir'deki Farmakolog Ecz. Çağatay Fikret Erad, antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar Korona Virüs’ten korur mu sorusunu yanıtladı.
Korona Virüs’ün Türkiye’de görülmesinden sonra halkın eczanelere ve marketlere akın ederek antibakteriyel ürünleri tüketmesi ile birlikte, bu ürünlerde etik olmayan bir şekilde fiyat artışlarının yaşandığına ve bunun daha da yükselme ihtimalinin olabileceğine dikkat çeken Erad, eczacıların, toplum sağlığının korunmasında, antibakteriyel/dezenfektan maddeleri üretebilecek bilgi, beceri ve eğitim seviyesine sahip olduğunu, fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin bu ürünlere ulaşabilmelerine olanak sağlamak için aktif görev yapabileceklerini söyledi.
FORMÜL ASLINDA ÇOK BASİT
Fransa’da, hükümetin eczanelere antibakteriyel çözeltileri yapma olanağı sunduğunu aktaran Farmakolog Ecz. Çağatay Fikret Erad, şöyle konuştu:
“Alkol ile birlikte su olması dezenfektan özelliğini sağlıyor, formül aslında çok basit, ancak birden bire fiyatlar yükseldi, bunu etik bulmuyorum. Eczacılar bu antibakteriyel ürünleri Sağlık Bakanlığımızın izni ile üretebilir, üretimleri çok basit ve kolay önemli olan etken maddeye ulaşmak ancak buna ulaşmak da zorlaştı, kısıtlı miktarlarda alabiliyoruz. Mevcut fahiş fiyatlarla mücadelede eczacıların etkin bir rol alabileceğini düşünüyorum. Ayrıca üretilecek antiseptik solüsyonun fiyatını da Sağlık Bakanlığımız kendisi belirlemektedir. Bu nedenle eczaneler arasında fiyat farkı olması da mümkün değildir.”
ALKOL ORANI YÜZDE 50 İLE 80 ARASINDA OLMALI
Korona Virüs’ten korunmak için birinci planda yapılması gereken şeyin elleri sabun ve su ile bol bol yıkamak olduğunu hatırlatan Ecz. Erad, “Suya sabuna ulaşılamayan ortamlarda antibakteriyel sıvılardan yararlanabiliriz” diye konuştu.
Bunların jel formunda olanlarını özellikle çocuklarda kullanımını tavsiye etmediklerini belirten Ecz. Erad, “Çünkü jel formları, el üzerinde bazen tortu bırakarak bakteri üremesine neden olabiliyorlar, jel formlar ikinci planda olmalı, daha çok çözelti, sıvı formda olanlar tercih edilmeli” şeklinde onuştu.
Antibakteriyel ürünlerin içindeki alkol oranına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Erad, şunları söyledi: “İçinde bulunacak total alkol oranı yüzde 5080 arasında olmalı, yüzde 70 idealdir, bu aralıktakiler bakterileri öldürür, bu oranlar dışındaki alkol oranları bakterileri öldürmez. Bunun yanı sıra yüzde 80’den yukarı olması da örneğin yüzde 90 ve üstü olması da koruyuculuğun arttığı anlamına gelmez, aksine düşer, ideal aralık yüzde 5080 arasıdır.”
KOLONYALAR DA KULLANILABİLİR
Kolonyalar için de yüzde 80 alkolün ideal bir oran olduğunu dile getiren Farmakolog Ecz. Çağatay Fikret Erad, maskenin ise kişiyi virüse karşı korumayacağını belirtti ve ekledi:
“Çok yüksek standartta olanlar dışındaki maskeler sizi korumaz, bunların da fiyatı çok yüksektir. Kullanılan günlük maskeler, sadece siz hasta olursanız başka kişilere hastalığı bulaştırmanızı önleyecektir, ancak sizi korumayacaktır. Virüsten korunmanın en güzel yolu Sağlık Bakanlığımızın vurgulayarak önemini hatırlattığı 14 gün ve 14 kurala uymaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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