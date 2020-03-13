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Sigara paketindeki can sıkan fotoğrafları renkli karton kılıfla kapattılar Sigara paketleri üstündeki can sıkıcıa fotoğraflardan rahatsız olan vatandaşlar çareyi desenli karton kılıfta buldu Esnaf Uğur Arslan: “İnsanlar bazı resimlerden rahatsızlık duyuyorlar, görmek istemiyorlar” “Üzerindeki renkler, şekiller insanların hoşuna gidiyor” Üniversite öğrencisi Umut Kapu: “Tek tip paketler ürkütücü ve mide bulandırıcı olabiliyor”

İHA

Tek tip sigara paketlerinden rahatsız olan bazı vatandaşlar, firmaların ürettiği renkli sigara kılıflarıyla çözüm buldu.

Sigara paketindeki can sıkan fotoğrafları renkli karton kılıfla kapattılar Sigara paketleri üstündeki can sıkıcıa fotoğraflardan rahatsız olan vatandaşlar çareyi desenli karton kılıfta buldu Esnaf Uğur Arslan: “İnsanlar bazı resimlerden rahatsızlık duyuyorlar, görmek istemiyorlar” “Üzerindeki renkler, şekiller insanların hoşuna gidiyor” Üniversite öğrencisi Umut Kapu: “Tek tip paketler ürkütücü ve mide bulandırıcı olabiliyor”

Tek tip sigara paketlerinden rahatsız olan bazı vatandaşlar, firmaların ürettiği renkli sigara kılıflarıyla çözüm buldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 5 Aralık 2019'da "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına geçilmişti. Uygulama ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedeflendi. Ancak bazı vatandaşların yeni paketlerin üzerinde bulunan görsellerden rahatsız olması nedeniyle, bazı firmalar sigara paketlerine renkli karton kılıf üretti. Birçok farklı tasarım ve boyutta olan bu kılıflar, vatandaşlardan da ilgi görerek kullanılmaya başlandı.

“İnsanlar bazı resimlerden rahatsızlık duyuyorlar, görmek istemiyorlar”
Konuyla ilgili konuşan esnaf Uğur Arslan, bazı insanların sigara paketinden rahatsız olduğu için firmaların bu şekilde bir üretime geçtiğini belirterek, “Bazı sigara kullanan vatandaşlar, siyah tek tip paketlerden rahatsız olduğundan ötürü bu şekilde bir üretime geçti firmalar. Renkli sigara paketlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Siyah paketlerden rahatsız oluyorlar. Yani bir bakıma iyi oldu. Bazı resimlerden rahatsızlık duyuyorlar, görmek istemiyorlar. Bu şekilde o rahatsızlıklarını giderebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Üzerindeki renkler, şekiller insanların hoşuna gidiyor”
Arslan, “Bence siyah paketlerin caydırıcılığı olabilir. Çünkü bazı ülkelerde de görmüştüm daha kötü resimli olan paketler de vardı. Bizim ülkemizde de bunların caydırıcı olacağının düşünüyorum. İnşallah iyi olur, insanlar da rahat rahat bırakırlar. Paketler genelde kartondan yapıldığı için çok uzun süre kullanılamıyor. Kısa süre kullanılabiliyor. Karton sonuçta yırtılma ihtimali var. Düzenli bir şekilde kullanırlarsa uzun süre de gidebilir. Zaten fiyatı da çok uygun. Renkli paketlere talepler çok iyi. Çok kişi soruyor. Üzerindeki renkler, şekiller insanların hoşuna gidiyor. Paketleri görmek istemeyenler bunları kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

“Tek tip paketler ürkütücü ve mide bulandırıcı olabiliyor”
Üniversite son sınıf öğrencisi Umut Kapu ise “Açıkçası tek tip paketler bir yandan doğru, bir yandan da yanlış bir uygulama. Sigara paketleri eskiden çok cazibeli görünüyordu ve küçük yaştaki çocuklar bunlardan etkilenip sigaraya başlayabiliyordu. Bence bu çok yanlış bir şey. Ülkemizde de bu paketlere erişmek çok kolaydı. O yüzden bunu desteklemiyordum hiçbir zaman. Tek tip paketler ürkütücü ve mide bulandırıcı olabiliyor. Sonuçta bunu tüketen inşalar da bunun vergisini veriyor ve kazandıkları parayı kendilerine harcıyorlar. Böyle durumlara maruz kalmasına gerek yok. Bu karton paketler güzel gözükse de pratik değiller. Ben şahsen sigara kullansam böyle bir paket kullanmazdım ama girişimcilik olarak gerçekten çok mantıklı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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