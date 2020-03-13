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Vali Çakacak’ın 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

İHA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çakacak’ın 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yayımladığı mesajında, insan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, hekimlerin ve tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlayarak, “Başından beri milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve ülkemize hizmet etmektedirler. Günümüz dünyasında devletler, vatandaşlarına sağlıklı yaşam imkanı sağlamayı, hızlı ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı en öncelikli görevlerinden birisi olarak görmektedir. Devletimiz ve hükümetimiz de sağlık sektöründe çok önemli reform ve yatırımları hayata geçirmekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanması noktasında gelişmiş ülkeleri dahi kıskandıran başarılara imza atmaktadır. Türkiye’nin en önemli şehir hastanelerinden birisi olan Eskişehir Şehir Hastanesinin yapılması ve Yunus Emre Devlet Hastanesinin yeni binasında hizmet vermeye başlaması ile hem sağlık çalışanlarımız görevlerini çok daha iyi şartlarda yapma hem de vatandaşlarımız modern ve yüksek standartlı bu tesisler ile sağlık hizmetlerini çok daha iyi koşullarda alma imkanına sahip olmuşlardır” diye belirtti.

“İnsanı yaşatmayı esas alan tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum”
Ayrıca Vali Özdemir Çakacak, mesajının devamını şöyle sürdürdü:
“Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında bu tür tesislerin yanında sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabası sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılmasında önemli faktördür. Sağlık hizmetlerinin sunumunda çalışanlarımızın devletvatandaş arasındaki hizmet akışının sağlanması vazifesini büyük bir sabır ve özveriyle gece gündüz demeden yerine getirdiğini memnuniyetle görüyoruz. İnsanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar da kutsal vazifeyi yerine getirmek için azimle mesai yapan tüm sağlık çalışanlarımızı bu anlamda tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle hayatımızın her anında yanımızda olan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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