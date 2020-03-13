Eskişehir iç sularında av yasağı başlıyor

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, iç sularda avlanma yasağının başlangıç tarihi olan 15 Mart’a sayılı günler kala konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sever, yaptığı açıklamada, av yasağının 3 ay süreceğini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızca, su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılabilmesi amacıyla hazırlanan, amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince; 15 Mart15 Haziran tarihleri arasındaki üç aylık dönemde iç sularımızda mevcut sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali gibi balıkların amatör ve ticari amaçlı olarak avlanması yasaktır. Su ürünleri avcılığının yasak olacağı bu süreçte balıkçı gemilerinin de karaya çekilmesi zorunludur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz’de görevli Su Ürünleri Kontrolörleri, emniyet, jandarma, Orman Muhafaza Teşkilatları mensupları ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince; göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara gerekli yasal işlem uygulanacaktır. Bu kapsamda yasağın başlanmasına günler kala Eskişehir’de de ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; İlimiz tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olan 15 Mart 15 Haziran 2020 tarihleri arasındaki mevcut av yasağına, vatandaşlarımızca titizlikle riayet edilmesi ve denetimde görevli kamu personellerine kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir” dedi.

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