ESBALDER ‘İdlib Şehitleri’ için Mevlid-i Şerif okuttu

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir’de Hacı Havva Camii’nde ‘İdlib Şehitleri’ için Mevlidi Şerif okutuldu.

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, ‘’İdlib Şehitleri’ için; Hacı Havva Camii’sinde vatandaşların katılımı ile Mevlidi Şerif okuttuk. Kur’anı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. İdlib Şehitleri için dua edildi. Mevlidi Şerif’e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin’’ dedi.

Program sonrası yemek ikramında bulunuldu.

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