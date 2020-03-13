EYBİLDER’den tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından tüm şehitler için Eskişehir’de Şirintepe Camii’nde Mevlid’i Şerif okutuldu.

EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Tüm şehitlerimiz için Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Şirintepe Camii’nde akşam namazından sonra Mevlidi Şerif okuttuk. Kur’anı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi. Vatan ve milletimizin huzur ve güvenliği, milletin birlik ve beraberliği ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen şehitler ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah kabul etsin. Mevlidi Şerif'e katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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