İl Sağlık Müdürü Bilge’nin 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

İl Sağlık Müdürü Bilge, yayımladığı mesajında, milli mücadele yıllarında elverişsiz şartlarda cephelere koşan hekimlerin azim ve gayretlerinin simgesi olan 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını ifade ederek, “İnsan yaşatmayı, insanlara en iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına bu onurlu kutsal mesleği büyük fedakârlıklarla yerine getiren hekimlerimiz, milletimizin iftihar kaynağıdır. Dinimizde “Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” denmektedir. Hekimler; insana insan olarak hizmet etmenin yüce onurunu taşırlar, topyekün vatan savunmasının bir ayağını oluşturan ve işgal altındaki İstanbul’da yabancı işgal kuvvetlerince tıp öğrencilerinin protestosu olarak başlayan 14 Mart Tıp Bayramının bütün tarihi gururla anılan ve ecdadımızın emaneti, şerefli bir madalyası olarak anılmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda çalışması ve haklarının korunmasının öncelikleri olduklarını belirterek, “İnsan hayatına dokunan bir mesleği icra ettiklerini, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp bayramını kutluyorum” dedi.

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