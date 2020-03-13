İş makinesine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü Eskişehir'de trafik kazası Takla atan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi

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Eskişehir'de, bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay EskişehirBursa karayolu otogar mevkinde yaşandı. İddialara göre, öğle saat 13.00 sıralarında Mehmet Dandal (52) idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen Turhan D. idaresindeki 31 04 130115 numaralı iş makinesine çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, önce refüje çıktı, ardından bir kaç takla atıp ağaca çarparak durabildi. Kazada, 112 Acil Sağlık ekiplerinin otomobil sürücü Mehmet Dandal'a olay yerindeki ilk müdahalesinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan iş makinesi sürücüsü Turhan D., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, yaşamını yitiren Mehmet Dandal ise, otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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